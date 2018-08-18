Как переоформить авто, купленное по доверенности

"Ездил на авто по доверенности. Срок закончился, говорят, что лучше взять в аренду с правом выкупа. Как это оформляется и не дешевле ли по оформлению просто купить?" — Игорь Д., г. Киев.

Отвечает Сергей Мороз, старший партнер адвокатского объединения "Мороз, Торкаенко и партнеры":

"Так называемая покупка автомобиля по доверенности не является его покупкой в понимании законодательства Украины. Транспортные средства в Украине подлежат обязательной госрегистрации. Поэтому, "покупая автомобиль по доверенности", вы получаете право его продать третьему лицу или свободно им распоряжаться. Но при этом юридически собственником транспортного средства вы не являетесь.

Порядок регистрации транспортных средств определяется Постановлением Кабмина №1388 от 7 сентября 1998 года "Об утверждении Порядка госрегистрации (Перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов".

Учтите: если у юридического собственника возникают долговые обязательства, то на транспортное средство, оформленное на него, может быть наложен арест, а само авто — объявлено розыск и конфисковано на штрафплощадку. При этом судебная практика, даже при наличии доверенности и расписки о получении денег, не признает право собственности на автомобиль за лицом, которое указано в доверенности.

Аренду с правом выкупа мы также не рекомендуем: согласно ст. 799 ГКУ, такой договор подлежит нотариальному удостоверению, что приведет к дополнительным затратам и обязанности платить арендные платежи. Лучше обратиться в сервисный центр МВД с новой доверенностью (ее необходимо повторно попросить сделать у собственника автомобиля) и переоформить транспортное средство на свое имя или на близкого родственника".