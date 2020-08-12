Как реально происходит доставка авто из Америки

Покупка машины из США – уже привычное дело для украинских автомобилистов. Это обусловлено тем, что в штатах можно приобрести, на аукционных площадках, действительно хорошие экземпляры автотранспорта по приятной цене. Но сама покупка – начальный этап реализации сделки, тогда как ее основная часть – транспортировка. И далеко не каждый знает о нюансах и аспектах процедуры, а также возможных трудностях на пути. Поэтому мы решили углубиться в данный процесс и показать, как он происходит в действительности.

Этапы доставки

Доставка авто из США условно подразделяется на несколько этапов, среди которых:

Перевозка выкупленного лота с аукционной площадки в терминал, для осуществления погрузки в контейнер. Сроки перевозки автотранспорта по территории штатов зависят от дальности расположения автоаукциона до ближайшего терминала к порту. В среднем это 3 – 7 дней. Доставка контейнера в порт и погрузка его на судно. Погрузка сопровождается обязательным оформлением сопутствующей документации. При этом не стоит рассчитывать на то, что после погрузки авто отправится вплавь. Здесь действует правило консолидации грузов – пока не наберется необходимое количество грузов, корабль будет оставаться в порту. Радует только то, что спрос на американские машины не падает, поэтому сроки не превышают недели. Морская перевозка автомобиля в Одесский порт. Сроки реализации данного этапа рассчитать трудно, поскольку есть много сопутствующих факторов. Но при необходимости новый владелец авто может отследить свой груз по предоставленному номеру (если конечно авто транспортируется официальным дилером, а не частным лицом). Прибытие контейнера с автомобилем в украинский порт и его разгрузка. Разгрузка и расформирование в данном случае осуществляется с полным документальным сопровождением, оплатой пошлин и сборов. При самостоятельном решении данных вопросов можно легко запутаться, поэтому большинство автомобилистов принимают решение воспользоваться услугами специализированной компании. В таком случае сроки разгрузки не будет превышать 5 суток.

Порты отправки авто и скорость прибытия

Все американские машины в Украину доставляются грузовыми кораблями, отправляющимися с Восточного побережья США. Это наиболее короткий маршрут, который используется для транспортировки автотранспорта. Самые крупные порты на территории штатов расположены в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Но возможна также отправка с:

Майами;

Хьюстона;

Сиэтла;

Лос-Анджелеса;

Саванны;

Норфолка;

Чикаго.

От дальности расположения порта зависит срок доставки авто. В среднем он колеблется в пределах 30 – 50 дней.

Доставка американского авто по Украине

После того, как машина прибыла в Украину, прошла процедуры расформирования и оформления документов, она может быть доставлена в любой уголок страны. В таком случае перевозка будет осуществляться либо автовозом, либо эвакуатором. При самостоятельном ввозе автомобиля новому владельцу придется самому заняться решением данного вопроса. А если он обращался в специализированную компанию, то можно будет не переживать – ее специалисты выполнят данный пункт доставки под ключ.

Резюме

Как видим, процесс доставки американских машин, независимо от их типа и марки, весьма специфичен. Трудности могут возникнуть еще на этапе доставки авто в порт США. Избежать их можно, воспользовавшись услугой ввоза б/у авто из США под ключ. Такую услугу предлагает сайт americamotors.com. Низкие цены, широкий выбор авто и наличие официальных лицензий гарантировано сделает покупку машины из Америки выгодной и желанной.

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