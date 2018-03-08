Как создать пробку при помощи Porsche: видео

Сегодня, 04:58

В условиях зимы автомобиль такого класса не всегда является удобным

Скрин с видео
Скрин с видео

Суперкар – машина, о которой мечтают многие. Однако, в условиях зимы автомобиль такого класса не всегда является удобным. И ниже представленный ролик это наглядно демонстрирует.

На видео можно увидеть, как Porsche 911 Turbo посреди города отправился в затяжной неуправляемый занос на небольшой скорости. Из-за этого на дороге образовалось затрудненное движение.

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Конечно, одной из причин этого стал выпавший снег в сочетании с задним приводом, однако и навыки водителя здесь сыграли свою роль. Так что управление суперкаром в любом случае требует определенных навыков.

Ранее мы писали, что в США копы устроили гонку с LamborghiniВ Сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники шоссейной полиции американского штата Флорида на служебном Dodge Charger вступили в дрэговую гонку с Lamborghini Aventador на обычной трассе.

Также сообщалось, что в Киеве водитель, удирая от полиции, протаранил шесть авто.

Также мы писали, что Porsche заявила о намерении создать авиатакси.
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Источник:

АвтоЦентр.ua

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