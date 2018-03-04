Как выглядит джип-амфибия, способный переплыть океан

Сегодня, 03:05

Приводиться в движение на воде конструкция будет отдельными внешними моторами

Американская компания SCG построит плавающие автомобили, которые отправятся из Нью-Йорка в Париж через Тихий океан, Азию и Европу.

Кругосветное путешествие на автомобиле совершали уже неоднократно. Делали это даже наши с вами соотечественники. Но никто не плавал на автомобиле по океану.

Scuderia Cameron Glikenhaus (так называется фирма, которая готовится к постройке амфибий) известна совершенно другими машинами: обычно они занимаются сверхлегкими суперкарами. Но сейчас они намерены построить водоплающий джип, который сможет переплыть океан.

На этом аппарате планируют совершить трансконтинентальное путешествие. Об этих планах рассказал глава компании Джеймс Гликенхаус на своей страничке в Facebook. В этом посте также продемонстрированы рендеры будущего внедорожника.

Судя по всему, это будет традиционный колесный внедорожник с дополнительной плавательной платформой. Приводиться в движение на воде конструкция будет отдельными внешними моторами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предусмотрено создание двух автомобилей – трех- и пятидверного. Рабочие название машин Expedition и Steve соответсвенно. Технические характеристики компания пока держит в строжайшем секрете.

Демонстрацию своих возможностей внедорожники начнут с покорения самого высокого вулкана на Земле – Охос-дель-Саладо в Андах (высота 6893 метра над уровнем моря). После этого машины отправятся в Нью-Йорк, где с площади Таймс-сквер и стартует невероятная поездка. Машины поедут на север США, пересекут Канаду и Аляску и переправятся через Берингов пролив (его ширина состаявляет 86 км) на российский берег.

Экспедиция посетит Пекин, пересечет всю Сибирь, заедет в Москву и Санкт-Петербург. Затем через всю Европу они доберутся до финишной точки в Париже, где компания SCG устроит званый ужин в честь экспедиции.

Кстати, фирма SCG призывает других автопроизводителей строить свои плавающие машины и присоединяться к пробегу.

Ранее мы писали, что Jeep показал внедорожник нового поколения.

Напомним, французский турист "припарковал" свой джип в море.
путешествие, путешествия, внедорожник, джип, автомобили

Вы сейчас просматриваете новость "Как выглядит джип-амфибия, способный переплыть океан". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

АвтоЦентр.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: AFP

Трамп пригрозил ввести пошлину на европейские автомобили

Сегодня, 02:38

В частности, Трамп прокомментировал заявление о контрмерах ЕС в ответ на решение Белого дома ввести высокие тарифы на импорт стали и алюминия

Запад

Фото: pixabay.com

Штраф в 7 тысяч грн: во Львове водители трамваев судятся с автохамами

Сегодня, 00:45

Час простоя трамвая наносит "Львовэлектротрансу" 500 гривен убытка
Загрузка...

Афиша

Куда поехать на 8 марта: подбираем мини-тур от Буковеля до Египта

Вчера, 09:00

Европа за 30 евро, фестиваль вина и песни в горах

Шоу-бизнес

Настя Ивлеева

"Орел и решка" в Америке: кислородное голодание ведущих, авто с джойстиком и женская борьба

1 Марта, 16:00

Ведущий Антон Птушкин с головой ушел в экстрим

Афиша

Отдых в Марса Аламе. Фото: facebook.com/Novotelmarsaallam

Отдых в Египте: почему стоит посетить Марса Алам

1 Марта, 08:07

Курорт, который перевернет представление украинцев о Египте, где можно не только наслаждаться Красным морем и all inclusive

Авто

Трансформеры в городе: на улицах Киева заметили автомобиль-монстр

28 Февраля, 06:16

Люди заметили сходство автомобиля с Бетмобилем и машинами из постапокалиптического фильма "Безумный Макс"
Загрузка...