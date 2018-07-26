ФОТОФАКТ. Как выглядит самый шикарный автосалон в мире: видео
В шоуруме Deals on Wheels разместились около сотни роскошных и спортивных авто общей стоимостью 45 миллионов долларов
Фото: Motor1
Фото: Motor1
Фото: Motor1
Фото: Motor1
Фото: Motor1
Фото: Motor1
Фото: Motor1
Фото: Motor1
Дороги Дубая буквально переполнены элитными суперкарами, их использует даже полиция. Поэтому неудивительно, что именно здесь расположен самый крутой в мире автосалон Deals on Wheels.
В шоуруме Deals on Wheels разместились около сотни роскошных и спортивных авто общей стоимостью 45 миллионов долларов, сообщает Motor1. Здесь можно увидеть многочисленные Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Aston Martin и Rolls-Royce.
До недавнего времени самым дорогим в коллекции был гиперкар Ferrari LaFerrari за $3 млн, однако его недавно продали. Однако в автосалоне еще остаются Ferrari Enzo за 1,9 млн долларов, McLaren P1 за $1,7 млн и Porsche 918 за 1,4 миллиона.
Владелец Deals on Wheels Мохаммед Реда Абдулла рассказал, что хочет стать крупнейшим дилером суперкаров. И время от времени катается на тачках из автосалона, так как считает их своей коллекцией – пока не продаст их, разумеется.
Напомним, коллекция запорожского музея ретро-техники признана самой ценной в Европе. В коллекции собрано более 200 экспонатов, начиная от велосипедов и заканчивая ретро-самолетами.
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