Какие авто угоняют чаще всего в Украине: в топе ВАЗы и "японцы"

За три прошедших квартала в Украине преступники угнали 3,5 тыс. автомобилей (в среднем по 13 машин в сутки). Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин. Самыми популярными "жертвами" угонщиков, как и год назад, остаются ВАЗы, а в премиум-сегменте — "японцы" Toyota и Mazda. При этом копам удалось найти только 1200 авто — меньше трети.

Кому опасаться

В деталях ситуация с автоугонами в Украине выглядит так: самыми популярными у преступников по-прежнему являются ВАЗы. По данным полиции, их в Украине воруют в среднем по 2—3 в сутки. С начала года таких авто было угнано более 480 штук. Оперативники поясняют такой спрос дефицитом запчастей для таких машин: до конфликта на Донбассе запчасти поступали из России, теперь с этим возникли сложности. Вторая причина в том, что некоторые модели ВАЗов сейчас уже не производятся, поэтому и запчасти найти к ним сложнее, и стоят они дорого.

Самое популярное авто премиум-класса у угонщиков — Toyota: с начала года увели 205 штук. Далее в черном списке — Mazda и Lexus. Их, по статистике Нацполиции, было угнано 136 (71 и 65 соответственно). Замыкают пятерку Land Rover и Mercedes. Пик автоугонов в Украине — с мая до конца августа (сезон отпусков), а больше всего угонов в премиум-сегменте фиксируют полицейские Киева, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областей. Оперативники добавляют, что, как правило, такие авто заказывают.

Плохая раскрываемость

Аброськин, комментируя низкий уровень раскрываемости, признался: иногда причиной неважных результатов была плохая работа полиции.

"За ненадлежащую организацию работы по противодействию угонам был уволен с должности начальник управления угрозыска киевской полиции, его заместитель и начальник отдела. Наказаны 27 сотрудников — руководителей разного уровня, — рассказал замглавы Нацполиции. — Но не все зависит только от оперативных подразделений полиции. Остаются на свободе большинство задержанных за угоны. Это происходит из-за лояльного законодательства и судей. Угонщики этим пользуются и повторно совершают преступления".

В полиции обещают усилить борьбу — уже скоро на поиски и поимку преступников после получения вызова будут брошены патрульная полиция, полиция охраны, угрозыск и полиция превенции.

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Своими руками

За последние два года в соцсетях появилось несколько интернет-сообществ, в которых водители публикуют фото угнанных у них авто и просят сообщить о местонахож­дении своей машины. За информацию, которая реально поможет в поиске, обещают вознаграждение.

"Угон наших машин — это исключительно наша проблема, которая вообще никого не волнует", — пишут в сообществах пользователи.

Еврономера не в счет

Официальная статистика не учитывает кражи автомобилей на еврономерах. Как правило, их владельцы за помощью в полицию не обращаются. Во-первых, заявление об угоне должен подавать только владелец, а подавляющее количество таких машин находятся в Украине полулегально, а их владельцами значатся граждане Евросоюза, а во-вторых — стоимость таких авто слишком низкая, и зачастую проще купить новую, чем искать. Опрошенные нами полицейские не смогли вспомнить случая, когда было подано заявление об угоне таких машин.