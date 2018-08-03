Какие цвета автомобилей предпочитают украинцы в 2018 году

Сегодня, 06:45

Чаще всего в нашей стране продавали белые кроссоверы Renault Duster 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Названы самые популярные цвета авто в Украине за 2018 год. Статистику предоставила ассоциация "Укравтопром".

Наиболее популярным цветом остается белый. В первом полугодии 2018-го ему отдали предпочтение свыше 30% покупателей новых авто. Чаще всего в нашей стране продавали белые кроссоверы Renault Duster (659 шт.).

Второе место занимает серый цвет (около 25% машин), а больше всего приобрели серых Audi A3 (374). Третьим по популярности является черный (16% авто) и именно в этом цвете как правило выбирали Toyota Camry (650 шт.).

Синий цвет занимает четвертую позицию – таких авто около 9%, а самым популярным является Volkswagen Golf (230 шт.). Замыкает пятерку коричневый цвет (8% машин) и чаще всего такой окрас выбирали для Nissan Qashqai (127 шт.).

Напомним, в Туркмении разрешат автомобили только белого цветаБелый является любимым цветом главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. Машины прочих цветов просто перестали ставить на учет.

Ранее были названы названы самые опасные цвета автомобилей.

Также сообщалось, что в Украине ликвидировали автозавод.
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