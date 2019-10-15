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Какие электромобили покупают украинцы: инфографика

15 октября, 13:15

Специалисты назвали топовые в нашей стране модели электрокаров

/ Фото: Pixabay

Украина третий год подряд входит в ТОП-10 стран по темпам роста рынка электрокаров, несмотря на то, что сама не производит электромобили.

При этом за девять месяцев 2019 года украинцы зарегистрировали почти 5 500 электрокаров. Динамика продаж легковых "зеленых" авто выросла на 42%. Основную долю электромобилей составили подержанные автомобили. По данным "Укравтопрома", б/у электрокары составили 91% регистраций. Большая часть электрокаров – подержанные Nissan Leaf из США.

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В ТОП электрокаров, которые украинцы покупали на протяжении девяти месяцев, вошли:

В тренде
Какие электромобили покупают украинцы: инфографика
  • Nissan Leaf – 2 500 шт. Автомобиль с пробегом 60 тыс. км можно купить за 10 тыс. долларов;
  • Tesla Model S – 435 шт. Авто с пробегом 65 тыс. км обойдется минимум в 34 тыс. долларов;
  • BMW i3 – 276 шт. Электрокар с пробегом 29 тыс. км стоит в Украине 18 тыс. долларов;
  • Volkswagen е-Golf – 238 шт. На подержанный автомобиль цены начинаются от 15 тыс. долларов;
  • Fiat 500e – 225 шт. Авто с пробегом 28 тыс. км обойдется 11 500 долларов;
  • Renault Kangoo Z.E – 363. Машина с пробегом 50 тыс. км обойдется в 7600 долларов.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – "Украина – страна образец": автовладельцы все активнее пересаживаются на электрокары

Также новости "Сегодня" рассказывали о том, как на электромобили пересаживаются украинские предприятия:

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Источник: Сегодня

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