Какие иномарки скупают украинцы: эксперты составили ТОП-5

Украинцы теряют интерес к новым легковым автомобилям, констатируют специалисты

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Какие иномарки скупают украинцы: эксперты составили ТОП-5 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7e3/4a3/5c57e34a3fae1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7e3/4a3/5c57e34a3fae1.jpg 2019-03-01T14:09:00+02:00 Авто Украинцы теряют интерес к новым легковым автомобилям, констатируют специалисты

Автомобильный парк Украины с начала 2019 года пополнили 11 тысяч новых легковых авто. Это на 12% меньше, чем за первые два месяца 2018 года. Как подсчитали аналитики профильной ассоциации "Укравтопром", продажи новых легковых автомобилей в феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года снизились на 2% до 5,7 тыс. единиц.

"В самом коротком месяце года в Украине на учет было поставлено 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом, по сравнению с февралем 2018 года рынок новых авто уменьшился на 2%", – отмечают эксперты.

Лидером рынка стала французская марка Renault, новые легковые автомобили которой в феврале получили 728 регистрационных номеров. Относительно 2018 года февральский результат Renault улучшился на 36%.

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Второе место с результатом 719 реализованных машин заняла японская Toyota. Годом ранее спрос на легковые автомобили этой марки был ниже на 3%.

На третьей позиции KIA, автомобили которой выбрали 602 покупателя. По сравнению с февралем 2018 года регистрации новых KIA выросли в четыре раза.

Четвертое место и 19% роста у Hyundai – 404 авто.

Замыкает пятерку лидеров февраля 2019 года Nissan с результатом 397 автомобилей (+8%).

Также в ТОП-10 рейтинга марок февральского рынка новых легковых автомобилей вошли: Skoda – 355 авто (-2%); Volkswagen – 343 авто (-59%); Mazda – 189 авто (-4%); BMW – 176 авто (+72%); Peugeot – 163 авто (+19%).

Напомним, ранее специалисты отмечали, что в Украину ввозят больше б/у авто, чем новых - украинцы активно покупают б/у электромобили из-за более низкой цены. Сказался на статистике и льготный период растаможки машин на иностранной регистрации. При этом совокупная доля б/у машина в первичных регистрациях легковых авто к концу 2018 года достигла 75%.

Эксперты прогнозируют, что скоро Украину накроет новая волна "автохлама" из Европы:

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