Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Автоновости

Какие иномарки скупают украинцы: эксперты составили ТОП-5

Сегодня, 14:09

Украинцы теряют интерес к новым легковым автомобилям, констатируют специалисты

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
Какие иномарки скупают украинцы: эксперты составили ТОП-5 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7e3/4a3/5c57e34a3fae1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7e3/4a3/5c57e34a3fae1.jpg Авто Украинцы теряют интерес к новым легковым автомобилям, констатируют специалисты

Автомобильный парк Украины с начала 2019 года пополнили 11 тысяч новых легковых авто. Это на 12% меньше, чем за первые два месяца 2018 года. Как подсчитали аналитики профильной ассоциации "Укравтопром", продажи новых легковых автомобилей в феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года снизились на 2% до 5,7 тыс. единиц. 

"В самом коротком месяце года в Украине на учет было поставлено 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом, по сравнению с февралем 2018 года рынок новых авто уменьшился на 2%", – отмечают эксперты.

Лидером рынка стала французская марка Renault, новые легковые автомобили которой в феврале получили 728 регистрационных номеров. Относительно 2018 года февральский результат Renault улучшился на 36%.

Читайте также

Второе место с результатом 719 реализованных машин заняла японская Toyota. Годом ранее спрос на легковые автомобили этой марки был ниже на 3%. 

На третьей позиции KIA, автомобили которой выбрали 602 покупателя. По сравнению с февралем 2018 года регистрации новых KIA выросли в четыре раза.

Четвертое место и 19% роста у Hyundai – 404 авто.

Замыкает пятерку лидеров февраля 2019 года Nissan с результатом 397 автомобилей (+8%). 

Также в ТОП-10 рейтинга марок февральского рынка новых легковых автомобилей вошли: Skoda – 355 авто (-2%); Volkswagen – 343 авто (-59%); Mazda – 189 авто (-4%); BMW – 176 авто (+72%); Peugeot – 163 авто (+19%).

Напомним, ранее специалисты отмечали, что в Украину ввозят больше б/у авто, чем новых - украинцы активно покупают б/у электромобили из-за более низкой цены. Сказался на статистике и льготный период растаможки машин на иностранной регистрации. При этом совокупная доля б/у машина в первичных регистрациях легковых авто к концу 2018 года достигла 75%.

Эксперты прогнозируют, что скоро Украину накроет новая волна "автохлама" из Европы:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег авто, автомобили, авторынок, продажи

Вы сейчас просматриваете новость " Какие иномарки скупают украинцы: эксперты составили ТОП-5". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УкрАвтопром

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

23 февраля, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

Легализация автохлама: назван средний возраст растаможенных "евроблях"

22 февраля, 12:24

Экологи предупреждают об опасности из-за вредных выбросов и проблем с утилизацией

Индивидуальный номер для авто: стало известно, как это сделать

18 февраля, 11:54

Изменения помогут минимизировать затраты времени, связанные с получением услуги

В Украине стали собирать больше автомобилей: производство выросло в полтора раза

11 февраля, 15:27

"Легковушки" выпускает только один завод на всю страну

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

Алла Пугачева призналась, что серьезно больна

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Экс-жена Джигарханяна и ее молодой любовник показали общее фото

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

"Русские карают предателей Украины"

Будет как в СССР: в США предрекли судьбу Крыма

Эксперт дал пугающий прогноз на ближайшие месяцы в Украине
Загрузка...

Что ожидает украинцев в марте: перерасчет пенсий, перевод часов и выборы президента

Вчера, 07:51

В среднем, по заявлениям правительства, пенсии украинцев вырастут на 255 грн

Новое ток-шоу вместо песенного конкурса: чем закончился скандал с Нацотбором на Евровидение

Вчера, 07:13

После череды скандалов в НОТУ заявили, что на песенный конкурс в Израиль Украина не поедет

Главное – участие: зачем на выборы идут заведомо непроходные

27 февраля, 07:51

Президентские выборы 2019 года побили рекорд по количеству кандидатов

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

27 февраля, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке