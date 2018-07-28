Какой будет судьба авто на еврономерах: спецрепортаж "По следам евроблях. Часть вторая"

Почему авто топовых брендов такие дешевые Литве – выясняли журналисты "Сегодня"

Почему топовые автобренды в Литве настолько дешевые, будут ли украинцы иметь возможность покупать за бесценок подержанные зарубежные машины уже осенью и какой будет судьба уже завезенного "литовско-эстонско-польского" автопарка?

Смотрите сегодня в сенсационном репортаже-расследовании "По следам "евроблях". Часть вторая".

Напомним, 13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законы о снижении акцизного налога на ввезенные в Украину автомобили, а также усилил контроль за перемещением и использованием авто на еврономерах, требования по которым выдвигали владельцы "евроблях".

Отметим, в Кабмине подсчитали, что закон о "евробляхах" в нынешней редакции обойдется Украине в миллиарды гривен ежегодно. Как отметили в правительстве, в законопроекте не представлены предложения по финансовому обеспечению или покрытию возможных потерь бюджета, что не согласуется со статьей 27 Бюджетного кодекса Украины.

По данным ГФС, с начала 2018 года в страну было ввезено 146,8 тыс. транспортных средств личного пользования с иностранной регистрацией в режиме "транзит", еще 465,9 тыс. – в режиме "временного ввоза".