Карантин подорвал продажи авто в Украине: какие марки остались популярными

Коронавирус нанес удар не только по производству автомобилей в Украине, но и по рынку продаж машин. По данным ведущих автодилеров, общий объем продаж новых авто за первые пять месяцев 2020 в сравнении с предыдущим периодом прошлого года упал на чуть более 7%. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил финансовый эксперт Alpari Александр Лосев.

"Основной спад продаж пришелся на март-апрель месяц после введения в Украине жестких карантинных мероприятий. В мае объемы продаж начали восстанавливаться, общий объем составил 5850 новых авто, что на 60% больше, чем за апрель месяц. Но майский показатель прошлого года был на 12% лучше. По итогам первых пяти месяцев 2020 года в Украине было продано около 30 тысяч новых авто", – рассказал специалист.

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Он уточнил, что в мае тройка лидеров выглядела так:

Toyota. Продано более 1000 авто, бренд занимает более 17% украинского рынка. Renault. Продано более 820 авто, бренд занимает более 14% рынка. KIA. Продано более 660 авто, бренд занимает более 11% рынка.

"Для того, чтобы потеснить тройку лидеров, таким брендам как Skoda, Mercedes и Hyundai нужно увеличить количество продаж в 3 раза, потому что отрыв от лидеров довольно большой", – считает Лосев.

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В хвосте рейтинга – продажи Volvo и Volkswagen. Количество проданных авто за май составило 65 и 70 авто соответственно. Эти два бренда занимают не более 1% процента украинского рынка.

"Если снова в стране не введут жесткий карантин, то рынок продаж автомобилей будет восстанавливаться и дальше. Впереди туристический сезон, и наверняка многие украинцы захотят поехать на юг на новом авто. Но главным приоритетом выбора остается соотношение цены товара, качества, сервиса и платежеспособности покупателя", – отмечает специалист.

Напомним, также в Украине продолжает расти популярность авто с электродвигателями. В мае-2020 украинский рынок электромобилей достиг 943 шт., что на 300 шт. больше, чем было в мае-2019.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали о запуске правительственного мобильного приложения "Дія", в котором в электронном виде представлены водительские права и техпаспорт на автомобиль:

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