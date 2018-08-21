Карбоновый Бэтмобиль продадут за 750 тысяч долларов

На сайте Craigslist появилось объявление о продаже единственной реплики "бэтмобиля", в конструкции которой используется углеродное волокно. Машина оснащена 5,7-литровым атмосферным двигателем V8, автоматической трансмиссией, гидравлической тормозной системой, а также задними амортизаторами для большего комфорта во время движения. Цена — 750 тысяч долларов.

В основе Batmobile Tumbler лежит стальная рама с задним мостом Chevrolet, на котором установлены 44-дюймовые колеса. Кузовные панели машины выполнены из высокопрочной стали и авиационного композита. Интерьер "бэтмобиля" и заднее антикрыло целиком сделаны из карбона.

В оснащение Tumbler входит мультимедийная система с поддержкой Bluetooth, восемь ходовых огней и проекторов, отображающих логотип Бэтмена, а также восемь камер, транслирующим картинку на четыре дисплея. Помимо этого, машина укомплектована усиленным рулевым управлением и гоночными креслами, кузов реплики покрыт особым полимерным составом для защиты от сколов и царапин.

Напомним, в Киеве на одной из улиц водители заметили эвакуатор, который перевозил очень необычный спорткар. Так, машина является копией "Бэтмобиля" – машины, на которой ездит герой комиксов, супергерой Бэтмен.

Также мы писали, что создатели украинского суперкара Himera-Q, который в прошлом году прославился на всю страну, восстановили легендарный Бэтмобиль из фильма "Бэтмен" 1989 года. У автомобиля уже есть потенциальные покупатели, готовые отдать за него немалые деньги.

Ранее американец превратил Toyota Camry в жуткий бэтмобиль с пулеметами. Седан Toyota обзавелся огромным антикрылом и неким подобием ракетных ускорителей. Кроме того, на крыше и по бокам установлены муляжи пулеметов.