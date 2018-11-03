КАСКО по-украински: все плюсы и минусы дорогой страховки авто

Без помощи при ДТП, авто с молотка и выплата в 100 тысяч

На украинских дорогах последние несколько лет развернулась настоящая война, а экраны и газетные полосы то и дело сотрясают новости о смертельных ДТП. Подобная ситуация даже самых осторожных и законопослушных автовладельцев заставляет задуматься о дополнительном страховании. Многие докупают к обязательному полису ОСАГО (гражданское страхование) полис добровольного страхования — на 200, 400 тыс. грн, а то и на миллион. Обходится это недорого: на миллион свою ответственность можно застраховать за 430 грн, на 200 тыс. — около 250 грн (одноразово, на год). При том что сам полис ГО сегодня обойдется в 1200—1400 грн, в зависимости от объема двигателя.

Добровольное страхование помогает, если водитель зазевался и "поцеловал" дорогую "Теслу" или "Мазератти". Совсем осторожные покупают еще КАСКО — страховку, по которой СК в случае любой проблемы (будь то ДТП, царапины гвоздем по кузову либо хозяин не заметил дерево) отремонтирует автомобиль за свои деньги. При наличии КАСКО не важно, кто виноват в ДТП, и необязательно ждать месяцами решения суда — страховая берет на себя обязательство по ремонту в любом случае. Но обходится подобная защита уже дороже — минимум 5% от рыночной стоимости авто, или от 20 тыс. грн, если авто неновое.

"Обычно страхуют машины в возрасте до пяти лет", — рассказывает представитель страховой компании Данил Кочерга.

Понять все плюсы и минусы дорогой страховки можно, только испытав ее на себе. Что мы и сделали — после ДТП, в которое попал наш журналист. С подводными камнями украинского страхования нам помогали разобраться страховой агент компании "ПРОсто" Виталий Кононенко, заместитель начальника отделения СК AXA Данил Кочерга, адвокат адвокатского объединения "Мороз, Торкаенко и партнеры" Сергей Мороз и адвокат компании МАК "ЮСЛ" Алла Верещагина.

В случае лобового ДТП вся надежда на КАСКО

Авто журналистки было застраховано по КАСКО в СК, с которой та сотрудничала более 10 лет. Поскольку автомобиль был не новый — Renault Koleos 2013 года, но топовой комплектации (панорамная крыша, кожаный салон, всевозможные системы безопасности и т.д.), — его оценили по средней стоимости подобного авто на рынке.

"У каждой СК в распоряжении есть несколько источников по оценке автомобилей. Мы опираемся на ежемесячный "Бюллетень автотовароведа", — пояснил Данил.

Стоимость полиса составила 19 800 грн, на момент страхования это было 5% от 382 тыс. — именно в эту сумму СК оценила автомобиль. Фрнаншиза при этом составляла 0,5% во всех страховых случаях, а в случае признания автомобиля "тотальным" — 5%. "Тотал" авто признается, если стоимость его ремонта составляет 70% и более от стоимости автомобиля.

Договором страхования обеспечивается и помощь при транспортировке машины с места ДТП на СТО СК, если в этом есть необходимость. Поскольку Татьяна была водителем со стажем и хорошей страховой историей, стоимость полиса была минимальной.

"Когда мы страхуем, особенно новых клиентов, обращаем внимание на возраст водителя, — рассказывает Данил. — Группа риска — до 23 лет, когда физически нет опыта ни жизненного, ни вождения. Важен и водительский стаж, и объем двигателя, и состояние автомобила. Например, если машина известного европейского бренда, то она не разлетится на части, как менее популярные авто, при одинаковом столкновении. Ну и кредитные авто дороже — там ставка от 6,99 до 9%: учитывается максимальный набор рисков, нет ограничений по стажу и количеству водителей и т. д.". "Имея КАСКО, я совершенно не переживала, ведь мою машину мне помогут восстановить в случае беды", — рассказывает Татьяна.

Насколько это реально, показал несчастный случай, который произошел в начале сентября. В очень медленно ехавшую машину журналистки на большой скорости влетел водитель, который ехал по встречной полосе, игнорируя все ПДД.

"Я видела, как он летит мне в лобовое. Но думала, что заметит — машина немаленькая, и все фары горят — сумерки. Не заметил".

Удар пришелся в водительское крыло и дверь, сработали подушки безопасности.

"Было страшно. Водительские двери заблокированы ударом, выйти я не могла, звала на помощь. Спасибо, ребята из автомойки рядом подбежали, вытащили меня", — вспоминает журналистка.

Скорая и полиция приехали быстро, как и эвакуатор от страховой и страховой комиссар, которых вызвала Татьяна. Страховой комиссар не помог, но зафиксировал все детали ДТП для СК.

"Я рекомендую вызывать адвокатов, особенно если ДТП серьезные и водителя увозят по скорой, как в этом случае, — считает адвокат Сергей. — При составлении схемы ДТП могут быть допущены существенные ошибки".

Сразу после. Автомобиль оказался препятствием для лихача. Фото: С. Савченко

На что обращать внимание

Несмотря на сложности со страховыми выплатами и судами, КАСКО жизненно необходима, если, например, ДТП произошло с автомобилем на так называемых еврономерах, говорят юристы. А чтобы обезопасить нервы, выбирать СК нужно вдумчиво и обстоятельно. Обязательно узнайте, как у нее со страховыми выплатами — это открытая информация, узнать ее можно на сайте forinsurer.com. Хорошо, если ассистент при страховом случае — не компания-подрядчик с кол-центром, а собственный отдел этой же компании. В истории с нашим журналистом компания-подрядчик бросила автомобиль на парковке маркета.

"В случае очевидных проблем (невыплата страхового возмещения, отказ от ремонта, занижение стоимости ремонта) обращайтесь в суд, — говорит Сергей Мороз. — При определении рыночной стоимости авто, для заключения договора, самостоятельно поинтересуйтесь стоимостью вашего автомобиля. Умышленно заниженная ставка для меньшей стоимости полиса в случае серьезного повреждения может сыграть злую шутку: машину с большей вероятностью запишут в "тотал", чем будут ремонтировать".

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С КАСКО, разбитой машиной и выплатой, как по ОСАГО

Согласно Закона Украины "О страховании" и договору КАСКО, потерпевший должен в течение трех дней обратиться в СК с заявлением, что и сделала Татьяна.

"Несмотря на травмы после ДТП, я написала заявление в своей СК и заодно — СК виновника. При этом я была в полной уверенности, что пока буду на лечении, мою машину отремонтируют, ведь у меня КАСКО. И ждать суда, который был назначен через три недели, нет необходимости".

В СК виновника, как и полагается, согласно Закону "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств", порекомендовали обратиться повторно после решения суда, в частности — за компенсацией ущерба здоровью.

"Поскольку у Татьяны КАСКО, то ей возмещение ущерба (ремонт или выплата) должна выплатить ее страховая, по договору страхования, — поясняет Сергей Мороз. — Она же в дальнейшем будет взыскивать регресс со страховой виновника".

Для определения ущерба автомобиль осматривает эксперт на СТО страховой компании, при этом на досмотр владелец авто должен быть приглашен.

"Через неделю после ДТП мне сказали, что машину осмотрели. При этом на процедуру досмотра меня не позвали, хотя я об этом просила, — говорит журналист. — После осмотра неделю я ждала оценки ущерба".

Результат оказался неутешительный: ущерб автомобиля признали "тотальным" и оценили стоимость ремонта в 270 тыс. грн (сама же страховая вынесла такой вердикт). Согласно договору, страховая компания может отказать в ремонте авто, если он слишком дорогой. В таком случае машина либо продается на аукционе, либо хозяин забирает разбитый автомобиль и ремонтирует самостоятельно, но ему на это дают лишь 100 тыс. На аукционе значит, что по договору и руководствуясь все тем же Законом "О страховании" остатки авто выставляют на закрытые торги, в которых могут участвовать как СК, так и зарегистрированные покупатели с хорошей репутацией. Максимальная сумма, которую дают за остатки, вычитается из страховой суммы (цены автомобиля по договору), а разницу выплачивает СК на руки владельцу, отминусовав лишь 5% франшизы.

"Но 5% франшизы можно стребовать с СК виновника, поскольку это убыток, который не возмещается КАСКО", — поясняет страховой агент Виталий.

В нашем случае остатки машины были готовы купить за 250 тыс. минус 5% франшизы (19 тыс.). Но Татьяна отказалась от продажи, и СК выплатила ей 100 тыс. грн на ремонт.

"Получается, что, имея КАСКО, за которое я платила 19 тыс. в год, в результате ДТП я получила то же самое, что имела бы при стандартном договоре ОСАГО", — рассказывает журналист.

Оспорить решение страховой можно, проведя независимую экспертизу (контакты можно найти на сайте моторно-транспортного бюро). Ее стоимость — 2,5—4 тыс. грн, их оплачивает уже владелец автомобиля. В нашем случае экспертиза оценила ремонт автомобиля в 254 тыс., что на 16 тыс. меньше оценки СК и меньше 70% от стоимости авто.

"Если СК не принимает во внимание независимую экспертизу и настаивает на своем, на нее можно подать иск в суд, — говорит адвокат Алла Верещагина.— Суд назначит судебную экспертизу, которая и станет определяющей".

Стоимость судебной экспертизы — 5—7 тыс. грн. Кроме них, в случае суда истец оплачивает судебный сбор в размере 1% от стоимости иска и услуги адвоката: от 600 до 3000 за заседание суда либо оговоренный % от стоимости иска.

По закону. Эвакуация автомобиля должна быть за счет страховой, если договор КАСКО. Фото: С. Савченко

Пострадал в ДТП — лечись сам

Лобовое столкновение редко обходится без травм. Татьяна получила сотрясение головного мозга и подкапсульный разрыв селезенки, а лечение травм, полученных в ДТП, согласно Закону, должно покрываться полисом ОСАГО.

"Виновник ДТП в суде полностью признал свою вину (лишен прав на год). Он был застрахован в СК, куда я и обратилась с заявлением, — рассказывает журналист. — Но мои выписки из больницы и диагнозы не посмотрели, и заявление не приняли — сказали обратиться повторно уже с решением суда. Виновник же подал на апелляцию, которая состоится через два месяца после ДТП".

К счастью, Татьяне не понадобилась операция, но бывают более печальные случаи. Тогда пострадавший будет лечиться за свои деньги и параллельно ходить по судам. Собирая все справки и больничные, потерпевший должен внимательно проверять бумаги: на больничных и выписках из больниц должна быть мокрая печать и печать врача, иначе СК может отказать в выплате. Полисом обязательного страхования предусмотрено также моральное возмещение, которое выплачивается на основе психоневрологической экспертизы, стоимость которой — от 2 тыс. грн. А 5% от размера страховой суммы (стандартная — 200 тыс. по здоровью) составляет 10 тыс. грн. Впрочем, обратиться в СК с заявлением на выплату по здоровью пострадавший может в течение одного года, что важно, если принимать во внимание сроки назначения судебных заседаний.

"Я была застрахована и от несчастного случая на 250тыс., — рассказывает журналист. — Подала документы сразу после первых диагнозов и вовремя: сообщить о наступлении страхового случая нужно в течение 30 дней. Здесь также пришлось ждать выздоровления, поскольку документом для СК является выписка из больницы или больничный. Сотрясение головного мозга, которое лечится не в стационаре, страховка не покрывает — только больничный. А возмещение по подкапсульному разрыву селезенки удалось получить только после того, как я обвела этот диагноз в договоре страхования и приложила результат КТ".

Бумаги. Обследования делаются за свои деньги, а собирать надо каждую справку, контролируя все печати

А как у них

Особенности культуры страхования есть в каждой стране. Хотя в развитых государствах, независимо от континента, они похожи.

Южная Корея

"Когда я попадаю в ДТП у нас, в Сеуле или в крохотной провинции, полиция приезжает в течение 3—5 минут, — рассказывает Леонид Гласко, украинец, живущий в Южной Корее. — С полицией на место аварии прибывают представители страховых — моей и других участников ДТП. Если нужна медпомощь, сразу везут в больницу, и все лечение — за счет страховой сразу, а не как в Украине — после лечения и предоставления всех справок. Пару раз были случаи, когда машину забирал эвакуатор, тогда СК мне выделяла на подмену другое авто того же класса. У меня Lexus, выдавали мне Audi Q8, на котором я ездил, пока страховая не вернула мою машину. Конечно, если виноват, потом деньги за ремонт придется вернуть и заплатить пострадавшему сумму, назначенную судом. Но суды и экспертизы — дела СК. Стоимость страховки, если виновен, может увеличиться на 20—30%. В среднем же это около 1000—1200 у. е. в год — в зависимости от стажа, машины, страховой истории. Есть полисы и подешевле (около 800 у. е.), но и с таким все решают между собой СК, а владельцу ремонтируют машину в максимально короткий срок. И ремонт не зависит от суда".

США

Многие украинцы, севшие за руль в США, отмечают легкость в отношениях с полицией и СК.

"Когда я попала в ДТП в Сан-Франциско, полиция приехала в течение трех минут, — рассказывает Ольга Власкина. — Прибыли страховые, оформили все очень быстро, а мне предложили отправиться в больницу. Поскольку я отказалась, полицейские отвезли меня домой, а машину забрала СК (на тот момент мой страховой полис не предоставлял подменное авто). Мой же автомобиль отремонтировали за неделю — без судов, адвокатов и дополнительных бумаг. Второго участника ДТП я не видела ни разу. Ему, как и мне, все восстановили страховые. Покупаю страховку обязательно, стоит она около $1500 в год".

Франция

В этом европейском государстве наши соотечественники обзаводятся автомобилями очень быстро.