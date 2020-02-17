Каждый 20-й водитель в Украине не может продать машину

Названы ситуации, в который автомобиль может оказаться арестованным

/ Фото: Pixabay

Каждый 20-й владелец автомобиля в Украине не может продать свою машину, потому что она находится под арестом или в залоге у финансовой организации. Такие данные обнародовала платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

Автомобиль может оказаться под арестом в следующих ситуациях:

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если идет суд и истец требует наложения ареста на автомобиль до принятия решения по делу.

если владелец авто имеет долги: неоплаченные штрафы, коммунальные платежи, налоговые долги и тому подобное.

если владелец взял кредит под залог машины.

Отмечается, что пользователи проверили 240 тысяч авто, из них 20 тысяч были под арестом. Проверять наличие арестов рекомендуют при покупке автомобиля не из салона, поскольку неизвестны истинные причины продажи этого авто. Особенно, если владелец продает его по доверенности.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинские водители теперь могут восстановить права онлайн. Сделать это получится только с помощью квалифицированной электронной подписи.

Кроме того, вместе с государственным приложением "Дія" сразу запустят цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев(ОСАГО).

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