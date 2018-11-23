Kia приоткрыла внешность нового Soul: фото

Компания Kia раскрыла новые подробности о Soul третьего поколения и показала первые фотографии элементов интерьера. Премьера "пятидверки" состоится 28 ноября в Лос-Анджелесе. Продажи модели на мировом рынке стартуют в первой половине 2019 года.

"Рассекречивание" Kia Soul третьего поколения компания начала неделю назад, показав по-прежнему угловатую заднюю часть кузова с интегрованными в кузовные стойки вертикальными фонарями, иной линией бокового остекления и контрастными пластиковыми элементами с названием модели.

Новые тизеры позволяют рассмотреть профиль "пятидверки" и отдельные элементы интерьера.

Как заявили в компании, Soul третьего поколения предложит более просторный грузовой отсек, расширенный список систем помощи водителю и новые модификации: "бездорожную" X-Line и полностью электрическую EV. Помимо двух новых, для модели доступны версии LX, EX, S и GT-Line.

В моторную гамму нового Soul войдут 2.0-литровый "атмосферник" и 1.6-литровый турбодвигатель, сочетающиеся с 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением. Официальной информации об электрической силовой установке на данный момент нет. Запас хода без подзарядки обещан на уровне 500 км.

На старте продаж электрический Soul будет доступен только в США, а в 2020 году появится "в ограниченном количестве на отдельных рынках".

Напомним, что Kia Motors Corporation сняла потрясающее видео в Карпатах. Живописные заснеженные склоны Карпат и извилистые горные дороги позволили взглянуть на хорошо знакомые автомобили новыми глазами.

Кроме того сообщалось, что автомобиль Kia Forte вошел в ТОП лучших недорогих иномарок 2017 года.