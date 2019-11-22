"Кибертрак" от Tesla сможет проезжать на одном заряде 500 и 800 км: что известно о новинке

Фото: insideevs.com

Новинка компании Tesla — электропикап Сybertruck , который глава компании Илон Маск презентовал в конструкторском центре компании в Лос-Анджелесе в четверг, 21 ноября, вечером, может поступать в продажу в двух вариантах — с дальностью пробега на один заряд аккумуляторов в 300 миль (более 480 км) и в 500 миль (800 км).

Об этом сообщил интернет-портал The Verge, подчеркнув при этом, что руководство компании не раскрывало технических характеристик новинки до момента презентации.

По данным издания, цена полноприводного "Кибертрака" будет около 50 тыс. долларов, то есть средней по сравнению с ценой электромобиля Tesla Model 3, который продается за 39400 долларов, и электромобиля Model S (79990 долларов).

По данным телекомпании CNN, Маск считает, что электропикап будет превосходить самый популярный в США пикап компании "Форд" F-150 и даже сравнивал новинку с Porsche-911. При этом CNN отметила, что дизайн новинки может оказаться неожиданным: в рекламном ролике, распространенном Tesla, из-под капота машины выбивается тонкая полоса яркого света. Портал The Verge напомнил в этой связи, что сегмент пикапов — самый быстро растущий на авторынке в США и даже в условиях жесткой конкуренции со стороны "Форда" и появления новых игроков на рынке, таких как компания по производству электромобилей-внедорожников Rivian, машины этого типа востребованы и Tesla "сможет заработать тонну денег" в этом сегменте.

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Напомним, Tesla откроет первый завод в Европе . По словам Илона Маска, завод, который будет называться Gigafactory 4, будет расположен рядом с новым международным аэропортом Берлина. Там же планируется построить инженерно-конструкторский центр компании.

Tesla рассчитывает начать производство автомобилей в Европе в 2021 году. На своем первом европейском предприятии компания будет выпускать электрокары Model 3 и Model Y.

Свой первый завод за пределами США Tesla открыла в Шанхае.

В конце октября компания объявила о том, что электромобили Model 3, которые выпускаются в Шанхае на заводе под названием Gigafactory 3, стали доступны для предварительного заказа. Ожидается, что первая партия будет передана клиентам в первом квартале 2020 года.

Напомним, ранее Forbes подсчитал деньги Илона Маска. Оказалось, что состояние бизнесмена выросло на 2 млрд долларов.

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