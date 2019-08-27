Китайцам станет проще покупать автомобили

Китай запускает серию мер для стимулирования потребительского спроса, в том числе спроса на автомобили. Так, власти КНР постепенно ослабят, а в некоторых случаях полностью отменят ограничения на покупку автомобилей, и примут меры для стимулирования спроса на автомобили на новых источниках энергии (NEV) в некоторых регионах страны. Об этом говорится в заявлении Госсовета КНР.
Среди других запланированных шагов – строительство большего числа бензозаправочных станций в сельских районах страны, а также устранение барьеров для инвестиций в сферу оптовой торговли бензином.
Новость о смягчении Китаем ограничений для авторынка привело к подъему котировок акций европейских автопроизводителей. Стоимость бумаг Ferrari выросла на 0,7%, Porsche – на 1,4%, Volkswagen – на 1,5%, Fiat Chrysler – на 1,3%.
Читайте также: Lexus покажет первый электромобиль: в компании раскрыли детали
Дело в том, что розничные продажи в Китае ослабляются на фоне продолжающегося падения продаж автомобилей, сообщает Bloomberg. Власти КНР, пытающиеся поддержать замедляющийся экономический рост, пока отдают приоритет целевому стимулированию отдельных отраслей, а не мерам поддержки экономики в целом.
Среди других мер, обозначенных властями КНР, – ускоренное развитие сети магазинов шаговой доступности.
Напомним, после начала торгового противостояния КНР и США китайцы стали отказываться от американских автомобилей, что повысило спрос на местные, японские, корейские и европейские модели.
При этом в 2018 году Китай девятый год подряд стал главным авторынком мира.
О том, как в Швеции начали курсировать фуры без водителей, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк