Китайцам станет проще покупать автомобили

Акции европейских автогигантов взлетели в цене на новостях из КНР

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Китай запускает серию мер для стимулирования потребительского спроса, в том числе спроса на автомобили. Так, власти КНР постепенно ослабят, а в некоторых случаях полностью отменят ограничения на покупку автомобилей, и примут меры для стимулирования спроса на автомобили на новых источниках энергии (NEV) в некоторых регионах страны. Об этом говорится в заявлении Госсовета КНР.

Среди других запланированных шагов – строительство большего числа бензозаправочных станций в сельских районах страны, а также устранение барьеров для инвестиций в сферу оптовой торговли бензином.

Новость о смягчении Китаем ограничений для авторынка привело к подъему котировок акций европейских автопроизводителей. Стоимость бумаг Ferrari выросла на 0,7%, Porsche – на 1,4%, Volkswagen – на 1,5%, Fiat Chrysler – на 1,3%.

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Дело в том, что розничные продажи в Китае ослабляются на фоне продолжающегося падения продаж автомобилей, сообщает Bloomberg. Власти КНР, пытающиеся поддержать замедляющийся экономический рост, пока отдают приоритет целевому стимулированию отдельных отраслей, а не мерам поддержки экономики в целом.

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Среди других мер, обозначенных властями КНР, – ускоренное развитие сети магазинов шаговой доступности.

Напомним, после начала торгового противостояния КНР и США китайцы стали отказываться от американских автомобилей, что повысило спрос на местные, японские, корейские и европейские модели.

При этом в 2018 году Китай девятый год подряд стал главным авторынком мира.

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