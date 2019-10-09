Китайская Chery открыла продажи премиального кроссовера: фото

Пока в Украине растет спрос на авто, китайская компания Chery начала продажи нового кроссовера Exeed LX. В 2018 году автопроизводитель представил премиальный бренд Exeed. Первой машиной этой марки стал кроссовер Exeed TX, а теперь в модельном ряду появился еще один автомобиль.

Известно, что кроссовер Exeed LX создан на базе модели Chery Tiggo 7. Автомобиль отличается от базовой модели оригинальным дизайном кузова, а также более дорогой отделкой салона, в котором нашли место множество дисплеев и сенсорных панелей.

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Exeed LX приводится в движение мотором объемом 1,6 литра с непосредственным впрыском и турбонаддувом, развивающим 197 л.с. мощности. Коробка передач – 7-ступенчатая роботизированная, привод может быть только передним.

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В Китае цены на новый кроссовер стартуют с отметки 126 тыс. юаней – это примерно 437 тыс. гривен. О появлении новой модели в официальной продаже в Украине пока ничего не известно.

Напомним, ранее автопроизводитель Suzuki презентовал молодежный мини-внедорожник. Интересно, что новинку разработало индийское подразделение компании. Ожидается, что Maruti Suzuki пополнит нишу "дешевых кроссоверов".

Новости "Сегодня" также рассказывали о том, как мировые столицы отметили День без автомобилей. Горожане массово отказывались от четырехколесного транспорта в Париже, Лондоне и других городах:

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