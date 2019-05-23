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Когда начнут штрафовать владельцев "евроблях": названа дата

23 мая, 12:08

"Драконовские" штрафы будут варьироваться в зависимости от длительности просрочки


Введение жестких штрафов за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией отсрочены до 22 августа с 22 мая. Об этом сообщила Государственная фискальная служба (ГФС).

"Таким образом, владельцы автомобилей с иностранными номерами получили дополнительное время на таможенное оформление своих автомобилей без усиленных штрафных санкций. С 22 августа вступают в действие новые санкции", – сообщили в ГФС.

После вступления в силу новых правил штрафы будут варьироваться в зависимости от длительности просрочки. Штраф, таким образом колеблется от 8,5 до 170 тысяч гривен. 

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого автомобиля в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – 34 тыс. грн.

Штрафовать будут заочно. За нарушение таможенных правил фискальщики сами пришлют штраф на адрес регистрации в течение трех дней после истечения срока пребывания в Украине. 

Напомним, Верховная Рада отсрочила введение штрафов для владельцев евроблях. Парламент внес изменения в Налоговый кодекс Украины.


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