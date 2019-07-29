Когда начнутся продажи Model Y: в Tesla официально объявили сроки

Компания-производитель электромобилей Tesla, которая по словам ее основателя Илона Маска, оказалась на грани банкротства, готовится к промышленному производству Model Y. Как сообщила пресс-служба компании, первые поставки этой модели запланированы на осень 2020 года.
"Ожидается, что осенью 2020 года начнутся поставки вариантов Model Y с дальним задним приводом, двухдвигательных и полноприводных, а в начале 2021 года – стандартной Model Y за 39 тысяч долларов", - сообщили в компании.
Самый мощный и дорогой вариант комплектации оценивается в 61 тысячу долларов.
Стандартная батарея Model Y позволит проезжать без подзарядки 370 километров, а модель Long Range Y – до 480 километров.
Читайте также: Tesla терпит убытки: акции компании обвалились, а Илон Маск потерял миллионы долларов
Model Y создала на базе седана Model 3, но внешний вид получила от Model X. В салоне будет третий ряд сидений и подъемная дверь багажника. Отмечается, что эта модель достаточно просторная, чтобы перевозить семерых взрослых.
Также в базовое оснащение входит панорамная крыша и 15-дюймовый дисплей, дополнительно можно установить адаптивный круиз-контроль с ультразвуковыми датчиками и 360-градусным обзором.
В компании рассчитывают на то, что новая Model Y станет намного популярней и прибыльней, чем Model 3, в самых дешевых вариантах которой заблокирован ряд функций. Однако в Tesla также показали обновленную Model 3 и другие электромобили:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк