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Когда начнутся продажи Model Y: в Tesla официально объявили сроки

Сегодня, 14:56

Электромобиль будет вмещать семерых взрослых, уверяют у Илона Маска

Model Y. Фото: Tesla

Model Y. Фото: Tesla

Когда начнутся продажи Model Y: в Tesla официально объявили сроки https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/Tesla%20Model%20Y https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/Tesla%20Model%20Y Авто Электромобиль будет вмещать семерых взрослых, уверяют у Илона Маска

Компания-производитель электромобилей Tesla, которая по словам ее основателя Илона Маска, оказалась на грани банкротства,  готовится к промышленному производству Model Y. Как сообщила пресс-служба компании, первые поставки этой модели запланированы на осень 2020 года.

"Ожидается, что осенью 2020 года начнутся поставки вариантов Model Y с дальним задним приводом, двухдвигательных и полноприводных, а в начале 2021 года – стандартной Model Y за 39 тысяч долларов", - сообщили в компании. 

Самый мощный и дорогой вариант комплектации оценивается в 61 тысячу долларов.

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Стандартная батарея Model Y позволит проезжать без подзарядки 370 километров, а модель Long Range Y – до 480 километров.

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Фото: welcomia / Freepik

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Model Y создала на базе седана Model 3, но внешний вид получила от Model X. В салоне будет третий ряд сидений и подъемная дверь багажника. Отмечается, что эта модель достаточно просторная, чтобы перевозить семерых взрослых.

Также в базовое оснащение входит панорамная крыша и 15-дюймовый дисплей, дополнительно можно установить адаптивный круиз-контроль с ультразвуковыми датчиками и 360-градусным обзором.

В компании рассчитывают на то, что новая Model Y станет намного популярней и прибыльней, чем Model 3, в самых дешевых вариантах которой заблокирован ряд функций. Однако в Tesla также показали обновленную Model 3 и другие электромобили:

Видео: Tesla

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Tesla электромобили Илон Маск Model Y

Источник: Сегодня

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