Когда упадут цены на электромобили: эксперт дал оптимистичный прогноз

Если сегодня во всем мире насчитывается всего 2 млн электромобилей, то к 2035 году их количество вырастет в 70 раз, убеждены аналитики Центра Разумкова. По подсчетам экспертов, к 2040 году 35% всех продаж новых автомобилей в мире будет приходиться на электрокары. В Украине, как отмечают специалисты, 25% всех машин будут электрическими. Причем значительные запасы лития и никеля позволят Украине самой производить аккумуляторы для машин.

По оценкам экспертов, уже через 5 лет, к 2022-му, электромобили будут стоить столько же, сколько и их аналоги на ископаемом топливе. Этого удастся достичь за счет снижения стоимости хранения энергии – в мире уже придумывают все новые типы аккумуляторов для электрокаров.

"Один из ключевых трендов – снижение стоимости аккумуляции энергии и наращивание объемов ее хранения. Главным препятствием для возобновляемой энергетики остается отсутствие достаточного количества маневровых мощностей. Но сегодня мир активно продвигается в направлении снижения стоимости хранения энергии. За последние несколько лет резко увеличилось количество патентов на разработку новых видов аккумуляторов. Причем увеличение патентов происходит в геометрической прогрессии. Это говорит о том, что в ближайшие 4-5 лет мы ожидаем очень серьезный рывок в этом направлении и удешевление стоимости энергии. Фактически будут сняты все препятствия для возобновляемых источников энергии", – спрогнозировал аналитик Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Подробнее о главных тенденциях энергетики будущего читайте на сайте "Сегодня" в материале "Украина будет переходить на электромобили и альтернативную энергетику ускоренными темпами".