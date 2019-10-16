Harley-Davidson остановила производство электромотоциклов: что произошло

Компания утверждает, что мотоциклы безопасны, но рекомендует не заряжать их дома

Компания Harley-Davidson приостанавливает производство и поставки своего первого электромотоцикла, который готовила к выпуску с 2018 года.

Продажи байка стартовали лишь две недели назад. Но в компании обнаружили неисправности с зарядным устройством. Сейчас проводят испытания, чтобы уладить проблему. А клиентам между тем советуют на заряжать мотоциклы дома, а только в дилерских центрах. В то же время в Harley-Davidson одчеркивают – ездить а элекромотоцикле по-прежнему – безопасно.

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Тренд на электрические транспортные средства неумолимо набирает обороты. Напомним, ранее сообщалось, что по темпам роста числа "зеленых" авто Украина входит ТОП-10 стран мира. Этому поспособствовала отмена таможенных сборов и налогов на ввоз электромобилей. Подробнее о том, как наши автовладельцы все активнее пересаживаются на электрокары читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Украина – страна-образец".

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А еще в материале "Бум "зеленых" машин в мире: почему Украина до сих пор не производит электромобили" сайт "Сегодня" писал, когда в стране развернется производство электрокаров.

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