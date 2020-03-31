Коронавирус убивает рынок топлива в Украине: что происходит с ценами на бензин

У трейдеров паника - почти половина украинских автомобилистов резко стали меньше заправляться

Третью неделю подряд на оптовом рынке топлива сохраняется крайне неприятная ситуация. И хотя для рядового украинца она может казаться вполне благоприятной, за понижением цен на бензин скрывается пугающая подоплека. Все эксперты говорят, что уже третью неделю ситуация на оптовом рынке топлива не меняется. Продолжается противостояние нескольких трендов: позитивного – удешевления нефти на мировом рынке, и негативных – девальвации гривни в Украине и падения продаж в связи с карантином.

Напомним, в Украине около 80% моторных топлив нефтепродуктов импортируется, поэтому для нас очень чувствительны колебания стоимости как нефти, так и гривни.

Все больший вес набирает падение продаж топлива в розницу. Как рассказал нам Сергей Куюн, возглавляемая им "Консалтинговая группа "А-95" заказала специалистам из социологической компании Factum Group исследование среди потребителей топливного рынка.

По данным социологического опроса, проведенного во всех городах Украины с населением более 50 тыс. чел., 46,4% опрошенных респондентов сократили, в том числе 8,3% вовсе прекратили, заправлять личные автомобили из-за введенного в стране карантина. Это, по мнению эксперта, стало важным фактором, подтолкнувшим стоимость топлива вниз.

"Ситуация на рынке сложная и имеет все предпосылки к усугублению, – констатировал Сергей Куюн. – Расходы растут, а объемы продаж падают. Помимо стандартных затрат, крупнейшей статьей которых является зарплата персонала, добавились затраты на транспорт для сотрудников, противокарантинные мероприятия (закупка масок, дезинфектантов). Резервы еще есть, но реализация продолжает падать, в апреле рынок ожидает сокращение на 40-50%".

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев вообще пессимистичен. Он утверждает, что трейдеры на грани паники, так как проливы (объемы продаж) сокращаются намного быстрее, чем планировалось.

"Самое большое падение – на уровне регионов: нет автобусных перевозок, многие, кто ездил на работу своим транспортом, ушли в неоплачиваемый отпуск, рынки закрыты, а значит – нет притока покупателей из окрестных сел, – анализирует Рябцев. – Все это привело к тому, что среди АЗС возникла жесткая конкуренция. Дабы стимулировать спрос и удержать лояльных клиентов, трейдеры наперегонки снижают цены".

По словам аналитик рынка сжиженного газа Артема Куюна, из-за падения продаж газа в рознице многие заправки были вынуждены снизить цены на него почти до бесприбыльных.

"Приходят новые партии газа, законтрактованного ранее, а еще не продано топливо из прежней партии, – говорит Артем Куюн. – Поэтому клиентов стимулируют ценой, чтобы покупали больше. Сейчас обоснованная цена газа – 10,30-10,40 грн/л, а есть сети, где он стоит даже 9,45-9,60 грн/л".

Подробнее о том, что происходит на топливном рынке прямо сейчас и прогнозах на ближайшее будущее, читайте в материале: Рынок топлива в Украине на грани срыва: что происходит и чего ждать

В то время как топливо дешевеет, продукты, наоборот, дорожают. Почему так происходит – смотрите в сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама