Коронавирус ударил по мировому автопрому: в Moody's обновили прогнозы

Международное рейтинговое агентство Moody's, которое ранее заявило о риске дефолтов американских нефтедобытчиков, также ухудшило прогноз продаж легковых автомобилей на мировом рынке в 2020 году. Теперь аналитики ожидают, что спрос на авто упадет сразу на 2,5%, а не на 0,9%, как ожидалось ранее.

"Глобальные продажи автомобилей снизятся на 2,5% в 2020 году, что меньше падения на 4,6% в 2019 году, но хуже прежнего нашего прогноза на этот год в 0,9%, – заявил старший вице-президент Moody's Фальк Фрей. – Продажи восстановятся лишь незначительно в 2021 году, с ростом на 1,5%".

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В Moody's объяснили, что причиной ухудшения прогноза стало распространение коронавируса, которое привело к сокращению спроса на авто и нарушению цепочек поставок.

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При этом агентство прогнозирует рост глобального ВВП на 2,4% в этом году и на 2,8% в 2021 году. При этом агентство в своих оценках исходит из того, что распространение COVID-19 будет остановлено к концу первого квартала, а во втором квартале начнется восстановление нормальной экономической активности.

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