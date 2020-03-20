Коронавирус ударил по Tesla: Илон Маск объявил об остановке заводов

Вслед за автомобилестроительными гигантами General Motors, Ford и Fiat Chrysler в США приостанавливает производство машин из-за коронавируса еще и Tesla. О таких планах объявил главный исполнительный директор Tesla Илон Маск. Решение касается работы завода компании в городе Фримонт в Калифорнии.

Кроме того, компания прекратит работу своего завода по производству солнечных батарей в Нью-Йорке. Между тем ее предприятие Gigafactory в Неваде, а также сеть станций для зарядки аккумуляторов электромобилей продолжат функционировать.

В начале этой недели власти сразу шести округов области залива Сан-Франциско, включая округ Аламида, объявили режим, который предусматривает запрет на работу всех предприятий, не являющихся жизненно важными. Эта мера призвана замедлить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

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Производство на заводе Tesla в Калифорнии будет остановлено 23 марта к концу дня, что позволит компании "завершить работу надлежащим образом", говорится в сообщении Tesla. При этом завод продолжит выполнять "базовые операции" в соответствии с указаниями властей.

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Как сообщалось, по состоянию на 20 марта коронавирусная инфекция унесла жизни 10 030 человек по всему миру.

Также мы рассказывали, что пандемия коронавирусной инфекции лишила работу работников секс-индустрии в Нидерландах. В Амстердаме, чтобы помешать распространению коронавируса, закрыли квартал Красных фонарей.

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