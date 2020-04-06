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Коронавирус влияет на доходы автопроизводителей: подробности

6 апреля, 13:35

Виктория Подолянец

Счет уже идет на миллиарды

Упущенные доходы автопроизводителей могут превысить 100 млрд долларов, если они не возобновят производство в Северной Америке и Европе до конца апреля.

При этом в Европе потери могут достигнуть 66 млрд долларов, в Северной Америке – около 52 млрд долларов.

За каждую дополнительную неделю простоя производства отрасль теряет 8 млрд долларов в Европе и до 7,5 млрд долларов в Северной Америке. Его оценка основана на прогнозах производства в этом году, включая запуск новых моделей, и ожиданиях спроса.

Ранее крупнейшие автопроизводители отложили возобновление работы своих предприятий, которое изначально было запланировано на конец марта или апрель. При этом Nissan, Ford и General Motors не уточнили новые планируемые сроки выхода из простоя.

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Автопроизводители временно отстранили сотни тысяч рабочих. Nissan перевел 6 тыс. сотрудников своего завода в Сандерленде, в Великобритании, на программу, в рамках которой власти страны финансируют выплату зарплат на 80%.

Помимо этого, GM и Ford прибегли к своим кредитным линиям в 16 млрд долларов и 15,4 млрд долларов соответственно. Германский Daimler в четверг открыл новую кредитную линию на 12 млрд долларов в дополнение к уже имевшейся линии на 11 млрд долларов.

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Продажи автомобилей в Западной Европе в прошлом месяце упали на две трети. В США реализация автомобилей в марте рухнула до минимума за 10 лет.

Эпидемия также привела к ухудшению экономической ситуации и росту безработицы, что может негативно влиять на спрос после снятия властями ограничений.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что карантин ударил по рынку новых авто в Украине. Однако даже в таких условиях аналитики назвали пятерку лучших машин.

Также мы писали о том, как проводить дезинфекцию в машине и какие места обязательно нужно обрабатывать.

О том, как во Львове всех водителей тестируют на коронавирус, смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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авто карантин производство экономический кризис продажи коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

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