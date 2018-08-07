Короткометражка о редком Nissan Skyline украинца попала в финал конкурса фильмов об авто: видео

В финал конкурса фильмов об авто International Motor Film Awards в этом году попала украинская кинолента. Короткометражка Touching the skyline ("Прикоснуться к горизонту") будет соревноваться за победу в номинации лучшего студенческого фильма.

Touching the skyline – трехминутный фильм про редкое купе Nissan Skyline C210 1981 года. Его привезли моряки в Украину еще при СССР.

Тюнинг Nissan Skyline выполнен в классическом японском стиле. Автомобиль занижен, у него расширены колесные арки и установлен задний спойлер. Ряд запчастей пришлось долго искать в Японии, поэтому работа над проектом заняла два года.

Купе Nissan Skyline оснащено 2,0-литровой турбочетверкой и это первый серийный японский авто с турбонаддувом. В стоке мотор разаивал 145 л. с., но теперь он мощнее, ведь установлена новая турбина Garrett.

Напомним, американцы модернизировали военный "Гелик" из прошлого века.

Также смотрите, "Запорожец" на гусеничном ходу поражает своими способностями. Автомобиль с легкостью преодолевает препятствия, хотя и не на большой скорости. Правда, управление у такого "Запорожца" не из легких: никакого руля – только рычаги, требующие кое-каких усилий при переключении. А чтобы и вид у машины был боевой, ее окрасили в некое подобие городского камуфляжа.