Кошка устроила погром в Mercedes и повредила его на 24 тысячи долларов

Сегодня, 04:44

Животное успело повредить передние и задние сиденья, обивку дверей, подлокотники, заднюю полку и руль

 

Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz

В России кошка, которую везли в ветеринарную клинику, повредила салон Mercedes-Benz E-Class на сумму 1,5 миллиона рублей (около 24 тысяч долларов. – Ред.). Ремонту или замене подлежит обивка передних сидений, приборная панель, экраны мультимедийной системы, сообщили в страховой компании.

Отмечается, что инцидент произошел с клиентом из Нижнего Новгорода. Брат хозяина автомобиля отправился на машине в ветеринарную клинику с больной кошкой, которая после резкого торможения выпала из переноски и стала метаться по салону. Пока ее пытались поймать, животное успело повредить передние и задние сиденья, обивку дверей, подлокотники, заднюю полку и руль.

Судебная экспертиза назвала сумму с учетом износа в 1,5 миллиона рублей (около 24 тысяч долларов. – Ред.).

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Источник:

"Сегодня"

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