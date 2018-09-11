КрАЗ Modular: студент создал уникальный концепт украинского внедорожника

Студент из Запорожья Владимир Коваль в своей дипломной работе представил концепт украинского внедорожника КрАЗ Modular.

Автомобиль предполагает наличие нескольких версий – автомобиль для любителей активного отдыха, эвакуатор и легкий бронеавтомобиль.

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Идея Владимира Коваля заключается в том, чтобы на базе одного автомобиля выпускать как можно больше его модификаций. Это должно значительно сократить затраты на производство.

Напомним, украинский "АвтоКрАЗ" создал новый автомобиль.

Также смотрите, как выглядит украинский боевой КрАЗ-Хaлк. Его конструктивное отличие от собрата 4х4 – КрАЗ-Шрека, – отсутствие рамы. Все агрегаты автомобиля закреплены непосредственно на несущем корпусе. До 16 тонн (с 18 у "Шрека") снизилась его полная масса, также заметно поубавились высота всего изделия и его посадочная высота. Это значительно улучшило эргономику и эксплуатационные качества машины. Бронирование выполнено таким образом, что пуля, выпущенная под любым углом к поверхности автомобиля, не проникнет внутрь, не встретив на своем пути элементов брони. Кроме этого, минимизирована возможность прострела в результате рикошета.

Ранее сообщалось, что "АвтоКрАЗ" произвел броневик с автопилотом.