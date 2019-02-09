Крупная афера: в Харькове двое парней брали деньги за растаможку евроблях и исчезали

Каждый пострадавший потерял по меньшей мере тысячу долларов

Крупная афера: в Харькове двое парней брали деньги за растаможку евроблях и исчезали 2019-02-09T06:48:00+02:00 Авто Каждый пострадавший потерял по меньшей мере тысячу долларов

Брали деньги за растаможку евроблях и исчезали. В Харькове двое парней притворялись таможенными брокерами и обманули более ста человек. Каждый пострадавший потерял по меньшей мере тысячу долларов.

На этом видео деньгами разбрасывается один из подозреваемых в организации аферы с растаможкой машин. Его узнали все пострадавшие, а их более ста.

Евгению машину пригнали из Литвы. Те же люди посоветовали брокеров из соседнего офиса, чтобы растаможить. Им Евгений заплатил более двух тысяч долларов и ... ждал. Вчера терпение лопнуло. Поехал в офис брокеров, а там...

"Все было разбросано, когда я туда приехал. Нашел свои документы – купчую и выписку. Все. Моя машина никак не проплачена. И растамаживать я ее тоже уже не собираюсь, потому что рассчитывал на одно, а получилось по-другому", – рассказывает пострадавший Евгений Бойко.

Оказалось, два молодых парня представлялись брокерами. Обещали за 10 дней растаможить авто, дальше тянули время и не возвращали денег. А потом перестали отвечать на звонки.

В полиции с ночи не протолкнуться от обманутых. Встречаются и такие, которые отдали аферистам не только деньги, но и все документы на авто вместе с ключами.

"У них все от моей машины. Я бегаю сегодня с утра здесь и пытаюсь добиться – сделайте хоть что ни будь, чтоб ее не украли. Здесь уже счет идет не на деньги, которые воровали. У меня вот в любой момент может уехать машина из под носа и никто ничего ничего не сделает", – сетует пострадавшая Ольга Кошелева.

По закону, авто с еврономерами растаможивает только брокер. Его услуги будут стоить не более трехсот долларов. И это все, что нужно платить специалисту. Все остальное должно идти только на счета таможни.

"Они должны платится на счета региональной таможни, в том регионе где проходит таможенное оформление. Не в руки таможенному брокеру. Если человек предлагает вам заплатит их непосредственно наличными, то скорее всего – это аферист. И нужно усомниться в его компетентности", – поясняет таможенный брокер Арсен Малоян.

Полиция расследует дело как мошенничество. Новые заявления от пострадавших правоохранителям поступают до сих пор.

Ранее мы писали, что украинцы оставляют машины за границей, чтобы не платить пошлину. По Украине ездит более двух миллионов евроблях. Эксперты уверены, большую часть из них растамаживать не будут.

Напомним, с момента вступления в силу законов о "евробляхах" льготное таможенное оформление автомобилей на иностранных номерах обошлось украинцам уже в 4,1 млрд гривен. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе (ГФС) Украины. По данным ведомства, с 25 ноября 2018 года по 31 января 2019 года было оформлено более более 65 тысяч транспортных средств.

Ранее замглавы ГФС Виктор Кривицкий опроверг информацию о возможном продлении льготного режима таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. По его словам, после 22 февраля собственники авто будут платить за оформление полную ставку акциза, а с мая "к нарушителям таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз" правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства".

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