Кто и откуда везет "евробляхи" в Украину: опубликована статистика

В режиме транзита за первые полгода 2018 года в страну попало уже больше "блях", чем за весь 2016 год

Пока Верховная Рада занимается решением проблемы "евроблях", в Украину продолжают завозить нерастаможенные автомобили на европейских номерах.

В Украине автомобили с иностранной регистрацией въезжающих в двух таможенных режимах: транзита и временного ввоза. Первый позволяет автомобилю находиться на таможенной территории Украины не более пяти дней, или десяти – если водитель будет возвращаться через другой пропускной пункт. В режиме временного ввоза автомобиля можно ввозить в Украину без уплаты таможенных пошлин сроком до одного года.

При этом в режиме транзита в 2016 году в Украину попало 127,5 тыс. автомобилей. В 2017 году цифра выросла почти в два раза – до 212 тыс. авто. А за первые шесть месяцев 2018 (по состоянию на 18 июля) объемы транзита авто с иностранной регистрацией превысили показатели всего 2016 года и составили 152,4 тыс. штук.

При чем, как свидетельствуют данные Opendatabot, больше всего "евроблях" завозят из Польши. Так, по состоянию на 31 января 2018 года в Украину, согласно таможенной статистике, из Польши завезли 110,7 тыс. авто на польской регистрации. Из Литвы завезена 51 тыс. авто.

На третьем месте – Германия, откуда в Украину попало 19,8 тыс. авто с иностранной регистрацией, а на четвертом – Болгария с показателем 14,1 тыс. авто. Из Чехии в Украину было ввезено всего на одну тысячу меньше.

Почти все "евробляхи" были ввезены гражданами Украины. Из 212 тыс. авто, ввезенных в 2017 году в режиме транзита, только 11 тыс. завезли иностранцы. В январе-июле 2018 иностранцы завезли 8,3 тыс. автомобилей, украинцы же – 144 тыс. А вот в режиме "временный ввоз" – все наоборот. Здесь большинство "блях" было завезено иностранцами.

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила в первом чтении растаможку автомобилей на еврономерах. Депутаты поддержали два законопроекта:

Законопроект №8487 предлагает установить базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для дизеля – 75 евро. А определение акцизного налога для каждого легкового автомобиля будет осуществляться путем применения коэффициентов к этим базовым ставкам. На коэффициенты будет влиять объем цилиндров двигателя и возраст авто.

Законопроект №8488 прописывает штрафы за нарушение срока пребывания авто на "евробляхах" в режиме транзита.

При этом владельцы "евроблях", которые объявили бессрочный протест, уже озвучили новые требования к Раде: