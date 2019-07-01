Культовый Lancer Evolution возвращается: Mitsubishi может возобновить производство

Если одиннадцатое поколение Lancer запустят в производство, автомобиль будут собирать на платформе Renault

Mitsubishi Lancer EVO X. Фото: Wikipedia

Компания Mitsubishi, чья продукция вошла в список самых надежных авто в мире, планирует возобновить производство культовой модели Lancer Evolution. Пока точных данных о старте производства одиннадцатого поколения Evolution нет, но ожидается, что новый седан может появиться на рынке не раньше, чем через три года. В семействе должна появиться еще версия в кузове хэтчбек, сообщает Autocar.

По данным британского издания, если одиннадцатое поколение Lancer Evolution все же запустят в производство, автомобиль будут собирать на платформе "заряженного" хэтчбека Renault Megane RS.

"Новинка станет совместной разработкой альянса Renault – Nissan – Mitsubishi. В качестве силовой установки седан получит двухлитровый бензиновый турбомотор и роботизированную трансмиссию", – говорится в сообщении.

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Седаны Lancer Evolution ушли с рынка на десятом поколении. Первая модель сошла с конвейера в 1992 году, а в 2016-м Mitsubishi прекратила производство.

Компания не планировала создавать прямого преемника седану – вместо этого рассматривался вариант выпуска "заряженного" кроссовера. В рамках Токийского автосалона Mitsubishi показала концептуальный электрический кроссовер E-Evolution. По задумке японцев, его серийная версия должна была стать продолжением истории "Лансеров". Прототип получил футуристический дизайн, большие колесные диски, светодиодную оптику, камеры вместо боковых зеркал и ручки дверей, скрытые в стойках кузова. Но дальше концепта дело не пошло.

Напомним, ранее Япония передала Украине 83 новейших внедорожника Mitsubishi для полиции:

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