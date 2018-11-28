Купе Mercedes-AMG GT R Pro показали на видео

Купе Mercedes-AMG GT R Pro попыталось установить новый рекорд скорости на Нюрбургринге. Премьера новой флагманской "двухдверки" состоится сегодня в Лос-Анджелесе.

Видео заезда опубликовала пресс-служба компании. За рулем трек-ориентированного суперкара находился заводской пилот Маро Энгель. Результаты заезда объявят во время презентации. А пока можно рассмотреть внешность купе, получившего доработанный аэродинамический обвес и новые элементы задней части кузова.

В частности, Mercedes-AMG GT R Pro оснастили передним бампером с массивными воздухозаборниками, спойлером и канардами, предназначенные для увеличения прижимной силы. Ту же задачу выполняют и небольшие "крылышки", установленные на задней части кузова и соединенные с диффузором.

Ожидается, что Mercedes-AMG GT R Pro унаследует некоторые технические решения от гоночных автомобилей GT3 и GT4. В частности, настройки подвести и большее количество карбоновых элементов. В салоне "двухдверки" появятся спортивные сидения, каркас безопасности и четырехточечные ремни Schroth.

Официальной информации о двигателе на данный момент нет. По предварительной информации, Pro-версию укомплектуют форсированным до 600 л.с. 4.0-литровым битурбо мотором V8, генерирующим на обычном GT R 585 л.с. мощности и 700 Нм крутящего момента. Сочетается мотор с 7-ступенчатым "роботом" AMG Speedshift с двумя сцеплениями. С таким агрегатом с места до 100 км/ч базовое купе ускоряется за 3.6 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 318 км/ч.

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