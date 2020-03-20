Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

Курс доллара и цены на нефть устроили перетягивание каната: сколько будет стоить топливо

20 марта, 12:47

Александр Панченко, Екатерина Степаненко

Цены на топливо будут падать, но куда меньше, чем могли бы

Эксперты топливного рынка утверждают, что на этой неделе на стоимость топлива влияют два разнонаправленных фактора – цена нефти и курс доллара. Напомним, 80% нефтепродуктов Украина импортирует. Поэтому чем дороже доллар, тем дороже бензин, изменение курса доллара на гривню меняет цену литра топлива примерно на 80 копеек.

"Трейдеры не понимают, что будет с курсом, надо им закупать нефтепродукты сейчас или стоит подождать, – анализирует Геннадий Рябцев. – Если Нацбанку удастся стабилизировать курс хотя бы на 26 грн/доллар, то цены на топливо на неделе пойдут вниз".

Сергей Куюн уверен, что фактор снижения цен на нефть окажется более мощным, чем фактор удорожания гривни.

"Мы видим, что цены на топливо постепенно снижаются, – говорит Сергей Куюн. – Самый большой потенциал у дизеля. Сейчас рынок удерживает от обвала не очень большое предложение. Но если оно повысится, то в целом созрели предпосылки для снижения цен на дизтопливо примерно на гривню на литр (то есть ниже 25 грн/л)".

С автогазом ситуация остается сложно прогнозируемой.

По словам Артема Куюна, на сегодняшний день автогаз должен стоить около 10,5 грн/л, или на 45 коп./л дешевле.

В тренде
Когда стабилизируется доллар и каким будет курс: эксперт назвал цифры

"К такой цене все должно было снижаться, если бы не подскочила валюта. Пока процесс притормозил, и в дальнейшем все будет зависеть от динамики курса", – разъяснил Артем Куюн.

Кстати, Антимонопольный комитет Украины предупредил, что будет внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами в связи с более чем 30%-м обвалом цен на нефть.

Подробнее о том, что происходит с ценами на топливо в Украине прямо сейчас читайте в материале: Обзор рынка топлива: когда коронавирус по-настоящему обвалит цены

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нефть бензин топливо цены на бензин курс доллара автогаз дизельное топливо

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Цены на нефть обвалились: когда в Украине подешевеет бензин
Цены на нефть обвалились: когда в Украине подешевеет бензинЭкономика
Дешевый газ кончился: водителям стоит готовиться к подорожанию топлива
Дешевый газ кончился: водителям стоит готовиться к подорожанию топливаАвто
Автогиганты США остановили производство машин из-за пандемии
Автогиганты США остановили производство машин из-за пандемииАвто
Обзор рынка топлива: когда коронавирус по-настоящему обвалит цены
Обзор рынка топлива: когда коронавирус по-настоящему обвалит ценыАвто
В Украине вводят видеофиксацию нарушения ПДД: когда ждать
В Украине вводят видеофиксацию нарушения ПДД: когда ждать "писем счастья" и сколько придется платитьАвто
В Украине – напряженная ситуация с дизелем: слышен
В Украине – напряженная ситуация с дизелем: слышен "запах дефицита"Авто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...