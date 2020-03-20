Курс доллара и цены на нефть устроили перетягивание каната: сколько будет стоить топливо

Цены на топливо будут падать, но куда меньше, чем могли бы

Эксперты топливного рынка утверждают, что на этой неделе на стоимость топлива влияют два разнонаправленных фактора – цена нефти и курс доллара. Напомним, 80% нефтепродуктов Украина импортирует. Поэтому чем дороже доллар, тем дороже бензин, изменение курса доллара на гривню меняет цену литра топлива примерно на 80 копеек.

"Трейдеры не понимают, что будет с курсом, надо им закупать нефтепродукты сейчас или стоит подождать, – анализирует Геннадий Рябцев. – Если Нацбанку удастся стабилизировать курс хотя бы на 26 грн/доллар, то цены на топливо на неделе пойдут вниз".

Сергей Куюн уверен, что фактор снижения цен на нефть окажется более мощным, чем фактор удорожания гривни.

"Мы видим, что цены на топливо постепенно снижаются, – говорит Сергей Куюн. – Самый большой потенциал у дизеля. Сейчас рынок удерживает от обвала не очень большое предложение. Но если оно повысится, то в целом созрели предпосылки для снижения цен на дизтопливо примерно на гривню на литр (то есть ниже 25 грн/л)".

С автогазом ситуация остается сложно прогнозируемой.

По словам Артема Куюна, на сегодняшний день автогаз должен стоить около 10,5 грн/л, или на 45 коп./л дешевле.

В тренде Когда стабилизируется доллар и каким будет курс: эксперт назвал цифры

"К такой цене все должно было снижаться, если бы не подскочила валюта. Пока процесс притормозил, и в дальнейшем все будет зависеть от динамики курса", – разъяснил Артем Куюн.

Кстати, Антимонопольный комитет Украины предупредил, что будет внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами в связи с более чем 30%-м обвалом цен на нефть.

Подробнее о том, что происходит с ценами на топливо в Украине прямо сейчас читайте в материале: Обзор рынка топлива: когда коронавирус по-настоящему обвалит цены

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

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