Курс доллара изменит цены на АЗС: прогноз экспертов

Минувшая неделя на топливном рынке оказалась спокойной. Хотя цены на топливо повышались, но темпы их роста упали втрое и в среднем составили менее 10 копеек на литре. Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что на наступившей неделе повышение цен на бензины и дизтопливо продолжится, но не будет тотальным.

"С 10 по 17 июля крупнооптовые партии дизтоплива подорожали на 270 грн/т, до 19 940 грн/т, основной причиной роста стало усиление курса доллара, – анализирует Сергей Куюн. – То есть вновь добавился такой фактор, как ослабление гривни. Дизтопливо должно стоить в рознице дороже, но пока повышение стоимости тормозят значительные запасы. Потенциал роста цен есть, но он будет реализовываться постепенно. В ближайшую неделю у некоторых сетей еще возможен рост до 50 коп./л".

Реклама

Читайте также: Украинцы будут сдавать экзамены на права по-новому: что изменилось

При этом аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн прогнозирует, что на этой неделе цены на газ останутся стабильными.

"На прошлой неделе оптовая цена газа снизилась на 440 грн/т, до 18 240 грн/л. На этой неделе также ожидается падение оптовых цен. Но на розничном рынке ждем еще неделю стабильности, он не успеет отреагировать на снижение цен в опте", – говорит Артем Куюн.

Подробнее о том, что происходит с ценами на заправках, узнавайте на сайте "Сегодня" в материале: "Где дешевле заправиться: ждать ли нового рывка цен на АЗС".

Несмотря на цены на АЗС, ездить на собственном автомобиле все же комфортнее, чем в общественном транспорте, где температура воздуха иногда достигает 50 градусов. Подробнее – в видеосюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама