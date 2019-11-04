Курс доллара повлияет на цену бензина в Украине: прогноз эксперта

Специалист назвал факторы, которые будут наиболее значимыми для рынка горючего

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Второй месяц кряду цены на бензин и дизтопливо в Украине остаются примерно на одном уровне. В ноябре основные факторы, которые будут влиять на стоимость горючего, – это курс валют и стоимость ресурса на границе. Об этом сайту "Сегодня" рассказал эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев.

Трейдер покупает горючее за валюту. Когда нацвалюта падает, следующая закупка нефтепродуктов обходится АЗС дороже, из-за чего приходится поднимать цены. К тому же ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро и зависит от стабильности гривни. В итоге если курс меняется на 10 копеек, через две неделе цены на заправках меняются на 7-8 копеек. Однако если стоимость горючего в Европе меняется на 1%, то через неделю на заправках она может измениться на 10 копеек, поясняет Рябцев.

"Данные тенденции могут как совпадать, так и идти в противовес. Например, когда нефтепродукты дешевеют, а курс валют растет, то они будут компенсировать друг друга и цена на горючее может не измениться. В ближайшее время прогнозируется, что цены на границе существенно не изменятся, значит, все будет определять курс гривни. Если он будет слабеть, то, соответственно, будут дорожать бензин и дизтопливо", – прогнозирует Рябцев.

Подробнее о прогнозах стоимости горючего читайте на сайте "Сегодня" – Цены на бензин замерли: чего ждать на рынке горючего в ноябре

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как украинцев дурят на АЗС:

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