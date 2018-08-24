Lamborghini раскрыл внешность самого экстремального суперкара

Британский дилер H.R. Owen Lamborghini раскрыл внешний вид экстремальной версии суперкара Aventador под названием Superveloce Jota (SVJ). На фотографии, опубликованной в Instagram, можно увидеть карбоновые детали обвеса, в том числе новое заднее антикрыло и крышку багажного отсека с дополнительными вентиляционными прорезями.

По предварительной информации, Lamborghini Aventador SVJ оснастят 6,5-литровым двигателем V12, отдачу которого доведут до 770 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента. Агрегат будет сочетаться с перенастроенным для более быстрых переключений семиступенчатым "роботом" ISR с одним сцеплением.

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Помимо этого, хардкорный суперкар получит систему активной аэродинамики ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva). Она способна менять уровень лобового сопротивления и прижимной силы, а в поворотах по-разному загружать правую и левую сторону антикрыла. На максимальной скорости "оперение" Aventador SVJ генерирует около 490 килограммов прижимной силы.

Во время тестовых заездов на "Северной петле" предсерийный прототип Aventador SVJ установил новый рекорд трассы. Гонщик Марко Мапелли проехал круг за 6 минут 44,95 секунды — на две секунды быстрее Porsche 911 GT2 RS и на секунду быстрее электрического суперкара Nio EP9.

Напомним, внук нашел в гараже бабушкин Lamborghini. Стоимость машины составляет 400-500 тысяч долларов.

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Ранее был раскрыт внешний вид самого быстрого и мощного Lamborghini. По предварительной информации, хардкорный Lamborghini Aventador будет оснащаться форсированным двенадцатицилиндровым двигателем 6.5, который будет развивать 800 лошадиных сил.