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Легализация автохлама: назван средний возраст растаможенных "евроблях"

Сегодня, 12:24

Экологи предупреждают об опасности из-за вредных выбросов и проблем с утилизацией

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня
Легализация автохлама: назван средний возраст растаможенных "евроблях" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d59/7c6/5c6d597c6bcc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d59/7c6/5c6d597c6bcc9.jpg Авто Экологи предупреждают об опасности из-за вредных выбросов и проблем с утилизацией

Сегодня, 22 февраля, в Украине истекает срок льготной растаможки авто. Всего автовладельцы зарегистрировали более 100 тысяч старых автомобилей, при чем их средний возраст вырос вдвое. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

Так, средний возраст автомобилей в декабре-2018 – январе-2019 составил 14 лет. Это на семь лет больше, чем возраст автомобилей, растаможенных в предыдущие месяцы.

По официальным данным Госфискальной службы (ГФС), по состоянию на 25 ноября 2018 года в Украине находилось около 640 000 авто, нуждающихся в растаможке. За период льготного периода была растаможена лишь шестая часть из них.

При этом эксперты отмечают, что старые машины представляют опасность для экологии.

"Во-первых, это риск загрязнения воздуха. Автомобили, которым 15 лет и больше, имеют более высокие показатели выбросов загрязняющих веществ, чем современные авто. Во-вторых, старые машины быстро ломаются и возникает вопрос, что с ними делать дальше. Надлежащей системы утилизации автомобилей в Украине нет", — говорит эколог и президент Всеукраинской общественной организации" Живая планета" Светлана Берзина.

А вот бюджет от новых законов точно выиграл. По данным ГФС, за растаможку "евроблях" в последние три месяца уже заплатили более 12 млрд гривен.

Напомним, ранее в ГФС также назвали ТОП-5 самых дорогих растаможенных "евроблях" в Украине. В ГФС уверены, что владельцы этих элитных авто уклонялись от налогов.

Как сообщалось, в Украине активизировались мошенники, которые предлагают упростить легализацию авто. О том, как не стать жертвами аферистов, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам евроблях. Новые цены":

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Тег авто, растаможка, еврономера, евробляхи, растаможка авто

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