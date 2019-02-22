Легализация автохлама: назван средний возраст растаможенных "евроблях"
Экологи предупреждают об опасности из-за вредных выбросов и проблем с утилизацией
Сегодня, 22 февраля, в Украине истекает срок льготной растаможки авто. Всего автовладельцы зарегистрировали более 100 тысяч старых автомобилей, при чем их средний возраст вырос вдвое. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".
Так, средний возраст автомобилей в декабре-2018 – январе-2019 составил 14 лет. Это на семь лет больше, чем возраст автомобилей, растаможенных в предыдущие месяцы.
По официальным данным Госфискальной службы (ГФС), по состоянию на 25 ноября 2018 года в Украине находилось около 640 000 авто, нуждающихся в растаможке. За период льготного периода была растаможена лишь шестая часть из них.
При этом эксперты отмечают, что старые машины представляют опасность для экологии.
"Во-первых, это риск загрязнения воздуха. Автомобили, которым 15 лет и больше, имеют более высокие показатели выбросов загрязняющих веществ, чем современные авто. Во-вторых, старые машины быстро ломаются и возникает вопрос, что с ними делать дальше. Надлежащей системы утилизации автомобилей в Украине нет", — говорит эколог и президент Всеукраинской общественной организации" Живая планета" Светлана Берзина.
А вот бюджет от новых законов точно выиграл. По данным ГФС, за растаможку "евроблях" в последние три месяца уже заплатили более 12 млрд гривен.
Напомним, ранее в ГФС также назвали ТОП-5 самых дорогих растаможенных "евроблях" в Украине. В ГФС уверены, что владельцы этих элитных авто уклонялись от налогов.
Как сообщалось, в Украине активизировались мошенники, которые предлагают упростить легализацию авто. О том, как не стать жертвами аферистов, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам евроблях. Новые цены":
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