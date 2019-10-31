Легализация евроблях: в Раду внесли законопроект с новой формулой

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2342, который предусматривает растаможку т. н. евроблях – автомобилей на еврономерах – по новой формуле. Напомним, перед этим правительство отсрочило применение штрафов к владельцам "евроблях" до 1 января 2020 года.
Как свидетельствует информация на официальном сайте Верховной Рады, законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения с общим режимом акцизных сборов Европейского Союза" направлен на рассмотрение транспортного комитета.
В общественной организации "АвтоЕвроСила" ранее сообщали, что законопроект предусматривает растаможку авто за 35% от его стоимости с учетом всех налогов. Как рассказывал ранее в эксклюзивном интервью "Сегодня" министр инфраструктуры Владислав Криклий, снижение стоимости растаможки будет возможным, в частности, благодаря отмене коэффициента возраста.
"Во-первых, предложение "АвтоЕвроСилы" – отменить коэффициент возраста, который сейчас влияет на стоимость растаможивания подержанных авто. Во-вторых, дать возможность ввозить ретроавто, потому что действующее законодательство не позволяет этого делать", – отмечает Криклий.
В пояснительной записке к новому законопроекту упоминаются эти изменения.
Как сообщалось, в 22 августа до принятия закона об отсрочке штрафов на владельцев "евроблях" составляли протоколы. Позже эта практика прекратилась.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк