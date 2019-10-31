Легализация евроблях: в Раду внесли законопроект с новой формулой

Документ предусматривает отмену возрастного коэффициента и послабления для ретро-авто

Фото: Иван Орищенко

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2342, который предусматривает растаможку т. н. евроблях – автомобилей на еврономерах – по новой формуле. Напомним, перед этим правительство отсрочило применение штрафов к владельцам "евроблях" до 1 января 2020 года.

Как свидетельствует информация на официальном сайте Верховной Рады, законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения с общим режимом акцизных сборов Европейского Союза" направлен на рассмотрение транспортного комитета.

В общественной организации "АвтоЕвроСила" ранее сообщали, что законопроект предусматривает растаможку авто за 35% от его стоимости с учетом всех налогов. Как рассказывал ранее в эксклюзивном интервью "Сегодня" министр инфраструктуры Владислав Криклий, снижение стоимости растаможки будет возможным, в частности, благодаря отмене коэффициента возраста.

"Во-первых, предложение "АвтоЕвроСилы" – отменить коэффициент возраста, который сейчас влияет на стоимость растаможивания подержанных авто. Во-вторых, дать возможность ввозить ретроавто, потому что действующее законодательство не позволяет этого делать", – отмечает Криклий.

В пояснительной записке к новому законопроекту упоминаются эти изменения.

Как сообщалось, в 22 августа до принятия закона об отсрочке штрафов на владельцев "евроблях" составляли протоколы. Позже эта практика прекратилась.

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