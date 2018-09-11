Lexus представил первую роскошную яхту: фото

Lexus представил свое первое судно – роскошную яхту LY 650. Ее называют одним из флагманов марки.

Новый Lexus LY 650 создали в сотрудничестве с американской компанией Marquis-Larson Boat Group. Длина яхты составляет 19,8 м, а ширина – 5,72 м. В дизайне просматриваются черты фирменного стиля Lexus L-Fitnesse.

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Во внутренней отделке использованы дорогие кожа и дерево. На борту – три каюты, рассчитанные на шесть спальных мест.

Интересно, что яхта Lexus приводится в движение 12,8-литровым турбодизелем Volvo Penta. В базовой версии он развивает 1000 л. с., но можно выбрать и вариант мощностью 1350 л. с. У Lexus LY 650 3785-литровый топливный бак и запас пресной воды в 825 л.

Ранее мы писали, что Porsche выпустила гибридную яхту. Яхту укомплектовали несколькими каютами, гостиной, столовой, кухней, спа и бассейном.

Напомним, BMW 7 превратили в роскошную "яхту". Представленная модель — это спецпроект на базе M760Li xDrive Excellence. Машина получила специальный окрас кузова Damask Red и салон из белой кожи с бардовыми акцентами. Пол багажника выполнен из тика, панели которого разделены тонким слоем резины — это позволяет дереву расширяться и сжиматься при изменении температуры. В отделке салона также используется алькантара и углеродное волокно, а вставки на приборной панели сделаны из массива дуба.

Седан M760Li xDrive оснащается 6,6-литровым двигателем V12 мощность 610 лошадиных сил (800 Нм крутящего момента). Он работает в паре с восьмидиапазонным "автоматом". До 100 километров в час седан разгоняется за 3,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час.