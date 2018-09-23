Марафет для авто: как бюджетно преобразить свою машину

Каждый автомобилист любит свое авто если не как ребенка, то уж точно как самую милую сердцу игрушку. И старается свою машину максимально принарядить, защитить и, желательно, сделать самой модной. Барышни селят сзади мягкие игрушки или высаживают отряд зверушек на торпедо и переднюю панель. Дальнобойщики делают "дом в кабине", где им удобно и спать, и работать. Кто-то наклеивает на капот вышиванки, кто-то украшает изнутри масками. А у кого денег побольше, предпочитают тюнинг — автомобиль бувально прокачивают, фаршируя всевозможной музыкой, электроникой или добавляя "лошадей" под капот.

Особенно хочется изменений в межсезонье или накануне зимы — тем более что в это время нужно готовить железного коня к холодам, и все равно придется повозиться. Для тех, кто опасается взрослого тюнинга или просто экономит деньги на стремительно дорожающий бензин или газ, есть возможности легкого, но заметного марафета, о котором нам рассказали эксперты: главный редактор автомобильно журнала Артем Киселев и администратор тюнинговой студии Сергей Степаненко.

Воску: быть или не быть

Обработка автомобиля холодным или горячим воском — услуга, которую предлагают на каждой второй мойке, и стоит такая 600—800 грн. Как правило, автомобилисты задумываются об этом накануне зимнего сезона: такая защита может уберечь от воздействия влаги и агрессивной химии на наших дорогах. Существует мнение, что воск прежде всего придает машине блеск и презентабельный внешний вид (будет — как новенькая). Безусловно, определенный шарм есть, но он, правда, смывается после 3—5-й мойки. А вот защитные свойства сохраняются до полугода или даже года.

Воск — это размазанный парафин по кузову, и особенно хорошо восковое покрытие заметно во время мойки или дождя. Капли, собираясь в шарики, практически не расплываются по поверхности, а легко скатываются с наклонной поверхности. В случае обработки горячим воском растворы нагревают до 40—60 °С и наносятся равномерным слоем на поверхность кузова, защищая в дальнейшем лакокрасочное покрытие. Такая обработка более простая, но и менее долговечная. Существует и твердый воск, но он используется скорее для полировки определенных деталей. Более консервативные водители считают, что воск сложно отмыть, и он въедается в лакокрасочное покрытие, меняя его оттенок.

Комбинезон для авто

Один из самых популярных автомобильных марафетов — карбоновая пленка, которой можно обрабатывать как весь кузов, так и определенные его части, например капот или бампер. Карбоновая пленка придает машине спортивный, несколько агрессивный вид, при этом полностью заменяя глянец на глухие матовые оттенки — черный, мокрый асфальт или просто серый. Родоначальником такого "комбинезона" для авто было карбоновое волокно, которым покрывали спортивные авто или машины премиум-класса. Сегодня это в основном поливинилхлоридная пленка (ПВХ), которую можно купить за вполне доступные деньги — от 270 грн /погонный метр при ширине рулона в 1,52 м. Кроме красоты, такая пленка защищает кузов от мелких камней, сколов, царапин и птичьего помета. Правда, со временем недорогая пленка теряет презентабельный внешний вид.

Чехол: нарядный руль

Частенько марафет наводят не столько внешний, сколько внутренний. Особенно в этом вопросе уделяют внимание рулю: его обтягивают натуральной или экокожей, делают оплетку или просто надевают чехол. Марафетить руль можно как самостоятельно, так и отдав профессионалам. В среднем оплетка обойдется в 250—400 грн. Работа мастера потянет еще гривен на 200, но лучше все-таки поручить это занятие профессионалам, поскольку оплетать руль нужно очень крепко, чтобы ткань не скользила и руль не проворачивался. Кстати, именно проворачиванием руля внутри ткани и опасны простые чехлы, которые можно купить от 150 грн. Особенно страдают этим меховые, "девчачьи" модели, которые не плотно облегают скользкий пластиковый руль. Очень модную сейчас кожаную оплетку также лучше поручить специалисту. Но обойдется это удовольствие в 650—800 грн.

Дейтелинг: модно и качественно

Дейтелинг — один из последних автомобильных трендов, недавно появившихся и в Украине. Это не просто "полный комплекс" или химчистка салона, а очень пристальное внимание к чистке каждой детали автомобиля. Во время дейтелинга до блеска или полировки выдраивается буквально каждая деталь машины — начиная от реставрации дисков, полировки кузова и мытья двигателя и заканчивая чисткой салона сухим паром, удалением запахов, натиркой всех пластиковых деталей и химчисткой сидений. При этом автомобиль практически разбирается на части — каждая из которых, в свою очередь, подвергается специальной чистке.

Кроме классического, существует и нано-дейтелинг, когда кузов и некоторые части автомобиля обрабатываются нанопокрытием, которое защищает, придает блеск и новизну кузову.

Настоящий дейтелинг требует не только специального бокса, качественных материалов и умельцев, но и определенного времени — на одно авто может уйти день или два. Цена удовольствия для легковушки — 1800—2300 грн, нано — 5600—7000 грн.