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Масштабная афера с евробляхами: псевдоброкер обманул украинцев на полмиллиона долларов

Сегодня, 06:42

Пострадавшие объединились и решили разыскать псевдоброкера

Масштабная афера с евробляхами: псевдоброкер обманул украинцев на полмиллиона долларов Авто Пострадавшие объединились и решили разыскать псевдоброкера

Назвавшись таможенным брокером, мошенник обманул более сотни владельцев автомобилей на иностранной регистрации во Львовской области. "Сегодня" пообщались с пострадавшими и попытались разыскать мошенника.

Уже третий день Владимир не может дозвониться до брокера Андрея. Отдал ему 30 000 долларов за растаможку 16 автомобилей по закону о пятидесятипроцентной скидке. Их – утверждает, – пригнал из Польши для себя и знакомых. Несколько машин таки растаможил.

"Знакомый растаможивал, подсказал мере этого Андрея, и так я на него вышел. Он мне растаможил, растаможил моему отцу, знакомым", – говорит пострадавший Владимир Клим.

Что 37-летний мошенник на самом деле не брокер ни у кого из пострадавших не возникло и мысли.

"В 15 кабинет мы все приходили, сдавали документы-оригиналы. Здесь же при нас делались копии", – рассказывает пострадавший Тарас Почапский.

Мошенник, который назвал себя таможенным брокером, сидел в этом кабинете вместе с другими брокерами. Но сейчас здесь двери закрыты. Нет никого.

Это помещение частного логистического центра. Здесь действует таможенный пост "Скнылив", а эту комнату именно под закон о льготном растаможивании евроблях сняли брокеры.

"Те брокеры, возможно сотрудничали с тем Андреем, насколько я понимаю ту ситуацию. Я его не знаю даже", – признается директор логистического центра Владимир Гук.

Не знают мошенника и работники таможни. Сразу у окошка, где принимают документы, размещена информация, как проверить брокера.

"Насколько мне известно, он принимал документы – и уже позже сам искал брокеров. Я не могу объяснить, как вообще можно отдать оригиналы документов, отдать сумму предварительно на полную растаможку", – говорит начальник отдела оформления транспортных средств "Скнылив" таможенного поста "Западный "Андрей Бойцун.

Пострадавшие объединились и решили разыскать псевдоброкера.

"Это человек, который взял не только у меня, а у многих. Это более 150 человек. Это больше 500 000 долларов, если мы все плюс-минус подсчитали", – уверяет пострадала Ольга Верещак.

Правда, заявлений в полиции пока только 9, но пострадавшие еще обращаются.

"Выезжали по месту жительства, где зарегистрирован данный гражданин. Также общались с его знакомыми, но никто не знает, где он находится. В настоящее время решается вопрос об объявлении его в розыск", – сообщил старший следователь Городокского отдела полиции Артем Колбун.

"Сегодня" наведались по адресу прописки псевдоброкера, но там живут арендаторы. Говорят, мужчину здесь никогда не видели, а жилье сдает его мама.

Напомним, недавно в Черновцах брокер за 500 долларов обещала помочь в быстрой растаможке транспортного средства на иностранной регистрации.

Ранее в Тернополе задержали таможенного агента: требовал взятку от "евробляхера". Предприниматель получил деньги за помощь в растаможке автомобиля.

Как сообщалось, средства, полученные от льготной растаможки автомобилей на еврономерах, будут направлены в Пенсионный фонд. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями правительства по вопросам индексации пенсий.

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Тег афера, аферисты, растаможка, евробляхи, брокер

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