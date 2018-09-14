Mercedes-Benz показал кроссовер GLE нового поколения: фото

Mercedes-Benz еще до мировой премьеры рассекретил кроссовер GLE нового поколения. Он придет на смену заслуженной модели образца 2011 года.

Новый GLE построен на кроссоверной платформе MHA (Modular High Architecture) — она имеет много общего с "тележкой" MRA (Modular Rear Architecture), которая используется на легковых Мерседесах C-, E- и S-класса.

Новинка должна быть заметно просторнее предшественника: колесная база выросла до 2995 миллиметров (+80 мм). За счет этого пространство для ног задних пассажиров увеличилось на 69 миллиметров. Причем задние сиденья приобрели регулировку — как продольную (c диапазоном 100 миллиметров), так и по углу наклона спинки. За доплату можно заказать и третий ряд сидений.

На панели перед водителем — огромный "планшет", объединяющий виртуальную комбинацию приборов c тачскрином мультимедиа-системы диагональю 12,3 дюйма. Сама мультимедийная установка MBUX уже использовалась ранее на новом А-классе: ей можно управлять жестами или голосом. А еще система интегрирована с приложениями Mercedes Me для смартфонов.

Для виртуального щитка можно выбрать один из четырех стилей вывода информации: "Современная классика", "Спорт" с черно-желтыми шкалами, "Прогрессивный" с цифровым представлением, и "Сдержанный", где на щиток выводится необходимый минимум информации. Также к услугам водителя цветной проекционый дисплей.

Новый GLE станет первым Мерседесом с подвеской E-Active Body Control, в которой пневмостойки объединены с мощной гидравликой. По заказу ее можно будет установить на машины с шести- или восьмицилиндровыми моторами. Использование этой системы потребовало внедрения 48-вольтовой электрической системы — от нее питаются компактные электромоторы в амортизаторах.

Быстродействующая система E-ABC противостоит не только кренам, но также клевкам при торможении и приседаниям на разгоне. А на машинах, оснащенных стереокамерами, электроника даже способна заранее подстраиваться под состояние дороги впереди — и даже наклонять кузов машины внутрь поворота.

Новый GLE перешел на рядные "шестерки". На фото модификация GLE 450 с 367-сильным турбомотором и системой "мягкого гибрида", которая появится первой. Потом появятся и базовые версии с четврехцилиндровыми моторами.

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Более простые альтернативы — обычная подвеска со стальными пружинами либо традиционная пневмоподвеска, дополненная активными амортизаторами системы ADS+.

Новый GLE получит широкую гамму моторов с четырьмя, шестью и восемью цилиндрами. Пока раскрыта информация лишь об одной модификации: под капотом Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC будет трехлитровая рядная "шестерка" с турбонаддувом мощностью 367 лошадиных сил с пиковым моментом 500 Нм. А система "мягкого гибрида" EQ Boost даст кратковременную прибавку еще 200 Нм и 22 лошадиных сил. В дальнейшем появятся и гибридные версии с возможностью подзарядки.

Все варианты нового Mercedes-Benz GLE будут оснащаться девятидиапазонным "автоматом" 9G-Tronic. А вот система полного привода будет различаться. Четырехцилиндровые версии получат простую систему с межосевым дифференциалом, распределяющим момент между осями поровну.

Повысить внедорожные возможности таких машин должна электронная имитация блокировок — пробуксовывающие колеса притормаживаются штатной тормозной системой. А вот у машин с шестицилиндровыми моторами стоит управляемая электроникой многодисковая муфта, плавно подключающая передние колеса. На тяжелом бездорожье она может обеспечить жесткое подключение передней оси. Кроме того, все машины с такой трансмиссией будет снабжены понижающей передачей.

Новый Mercedes-Benz GLE отличается выверенной аэродинамикой. По коэффициенту лобового сопротивления (0,29) он лучший в классе. Ради этого мерседесовцы пошли на целый ряд ухищрений: пока двигателю не нужно усиленное охлаждение, специальный механизм прикрывает решетку радиатора; большая часть днища забрана плоскими щитками, перед всеми колесами установлены гибкие спойлеры, в заднем свесе выполен диффузор, и даже форма колесных дисков и шин доводилась с точки зрения аэродинамики. Результат прежней машины — 0,32.

У нового GLE предусмотрен богатый набор электронных ассистентов, повышающих безопасность вождения. Например, активный круиз-контроль заранее сбрасывает скорость до 100 километров в час, если обнаружит впереди пробку. В случае чего это позволит системе автоторможения полностью погасить скорость. Система экстренного торможения при повороте налево распознавать встречный транспорт и при необходимости тормозить для избежания столкновения. А "пробочный автопилот" получил новую функцию — он может автоматически прижиматься к краю полосы, чтобы освободить проезд для скорой помощи, полиции или пожарных.

Тестовое производство кроссоверов на американском заводе в Тускалузе уже началось. Мировая премьера нового Mercedes GLE состоится в начале октября на автосалоне в Париже. У европейских дилеров машина появится в начале 2019 года.

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