Mercedes и Tesla заявили о совместном проекте
Автомобильные гиганты собираются разработать фургон на электрической тяге
Американская компания Tesla и немецкая Mercedes ведут переговоры о создании фургона на электробатареях. Об этом со ссылкой на гендиректора транснационального автомобилестроительного концерна Daimler Дитера Цетше сообщил Electrek.
Впервые об этой совместного "детища" Tesla и Mercedes стало известно, когда Цетше в 2018 году заявил, что Mercedes готов сотрудничать с Tesla.
Через несколько недель основатель Tesla Илон Маск сообщил, что обратится к Daimler с предложением о возможном сотрудничестве по созданию электрической версии фургона Sprinter.
"Эти переговоры идут", – заявил Цетше теперь.
Как отмечает Bloomberg, что Mercedes планирует уже в 2019 году запустить аккумуляторную версию фургона Sprinter. Это версия получила название eSprinter. Издание отмечает, что запас хода авто довольно ограничен и именно поэтому Tesla захотела бы присоединиться к реализации этого проекта.
К слову, ранее стало известно, что Tesla покупает производителя супераккумуляторов – компанию Maxwell. Tesla приобретет 45,9 млн акций компании по 4,75 доллара за штуку.
При этом Tesla резко увеличила производство авто и установила рекорд. Компания Илона Маска также справилась с выпуском Model 3. Теперь Tesla прогнозирует, что каждый квартал 2019 года будет прибыльным.
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