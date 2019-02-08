Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Автоновости

Mercedes и Tesla заявили о совместном проекте

Сегодня, 10:05

Автомобильные гиганты собираются разработать фургон на электрической тяге

Фото: AFP
Mercedes и Tesla заявили о совместном проекте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/174/f9a/5c4174f9a75b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/174/f9a/5c4174f9a75b2.jpg Авто Автомобильные гиганты собираются разработать фургон на электрической тяге

Американская компания Tesla и немецкая Mercedes ведут переговоры о создании фургона на электробатареях. Об этом со ссылкой на гендиректора транснационального автомобилестроительного концерна Daimler Дитера Цетше сообщил Electrek.

Впервые об этой совместного "детища" Tesla и Mercedes стало известно, когда Цетше в 2018 году заявил, что Mercedes готов сотрудничать с Tesla.

Через несколько недель основатель Tesla Илон Маск сообщил, что обратится к Daimler с предложением о возможном сотрудничестве по созданию электрической версии фургона Sprinter.

"Эти переговоры идут", – заявил Цетше теперь.

Как отмечает Bloomberg, что Mercedes планирует уже в 2019 году запустить аккумуляторную версию фургона Sprinter. Это версия получила название eSprinter. Издание отмечает, что запас хода авто довольно ограничен и именно поэтому Tesla захотела бы присоединиться к реализации этого проекта.

К слову, ранее стало известно, что Tesla покупает производителя супераккумуляторов – компанию Maxwell. Tesla приобретет 45,9 млн акций компании по 4,75 доллара за штуку. 

При этом Tesla резко увеличила производство авто и установила рекорд. Компания Илона Маска также справилась с выпуском Model 3. Теперь Tesla прогнозирует, что каждый квартал 2019 года будет прибыльным.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег сотрудничество, Mercedes , фургон, Tesla, Daimler

Вы сейчас просматриваете новость " Mercedes и Tesla заявили о совместном проекте". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На фоне миллиардного убытка из Tesla уходит финдиректор

31 января, 09:13

Инвесторы не воодушевились финансовой отчетностью компании Илона Маска

Tesla уволит более трех тысяч человек

23 января, 07:32

Таким образом Илон Маск собирается сократить затраты компании, чтобы удешевить Tesla Model 3

Tesla получила разрешение на продажи Model 3 в Европе

23 января, 04:53

Возможность оформить предзаказ на Tesla Model 3 получили и граждане Украины

Как Tesla собирает Model 3: опубликовано видео из кабины электрокара

31 декабря 2018, 23:57

В сборке частично участвуют роботы

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников

Вчера, 07:26

В 2018 году Минюст взыскал 4,6 млрд грн с должников по алиментам

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Вчера, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

6 февраля, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

6 февраля, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм