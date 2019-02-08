Mercedes и Tesla заявили о совместном проекте

Автомобильные гиганты собираются разработать фургон на электрической тяге

Фото: AFP

Mercedes и Tesla заявили о совместном проекте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/174/f9a/5c4174f9a75b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/174/f9a/5c4174f9a75b2.jpg 2019-02-08T10:05:38+02:00 Авто Автомобильные гиганты собираются разработать фургон на электрической тяге

Американская компания Tesla и немецкая Mercedes ведут переговоры о создании фургона на электробатареях. Об этом со ссылкой на гендиректора транснационального автомобилестроительного концерна Daimler Дитера Цетше сообщил Electrek.

Впервые об этой совместного "детища" Tesla и Mercedes стало известно, когда Цетше в 2018 году заявил, что Mercedes готов сотрудничать с Tesla.

Через несколько недель основатель Tesla Илон Маск сообщил, что обратится к Daimler с предложением о возможном сотрудничестве по созданию электрической версии фургона Sprinter.

"Эти переговоры идут", – заявил Цетше теперь.

Как отмечает Bloomberg, что Mercedes планирует уже в 2019 году запустить аккумуляторную версию фургона Sprinter. Это версия получила название eSprinter. Издание отмечает, что запас хода авто довольно ограничен и именно поэтому Tesla захотела бы присоединиться к реализации этого проекта.

К слову, ранее стало известно, что Tesla покупает производителя супераккумуляторов – компанию Maxwell. Tesla приобретет 45,9 млн акций компании по 4,75 доллара за штуку.

При этом Tesla резко увеличила производство авто и установила рекорд. Компания Илона Маска также справилась с выпуском Model 3. Теперь Tesla прогнозирует, что каждый квартал 2019 года будет прибыльным.

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