Mini Cooper стал электрическим: опубликованы фото новой серийной модели

Производитель уверяет, что его новинка – первый в мире премиальный маленький электрокар











Автопроизводитель Mini, который ранее показал свою самую большую модель в истории, представил серийный электрический хэтчбек Cooper SE. В компании новинку называют "первым в мире полностью электрическим премиальным маленьким автомобилем", пишет Autonews.

Внешне автомобиль незначительно отличается от электрического концепт-кара Mini Electric Concept, показанного в 2017 году. У новинки такая же "закрытая" радиаторная решетка со вставками желтого цвета, особые алюминиевые колесные диски, а также порт для подключения зарядного кабеля справа.

Серийный Mini Cooper SE оснастили электрическим двигателем от BMW i3S, который развивает 184 л.с. (135 кВт) и 270 Н·м крутящего момента. Мотор позволяет хэтчбеку ускоряться с места до 60 км/ч за 3,9 сек., а разгон до "сотни" занимает 7,3 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена 150 км в час.

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Комплект литийионных аккумуляторов, установленный под полом автомобиля, обеспечивает пробег от 235 до 270 километров. При помощи зарядки на 11 кВт запас батарей можно пополнить до 80% за 2,5 часа, а при использовании 50-киловатнной быстрой системы — всего за 35 минут.

Объем багажного отделения сопоставим со стандартными хэтчбеками Mini с традиционными трех- и четырехцилиндровыми двигателями внутреннего сгорания — 211 л и 731 л со сложенными спинками задних сидений.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что спрос на электромобили в Украине растет. При этом львиную долю рынка оккупировали б/у электрокары.

К слову, с июля-2019 в странах Евросоюза действуют новые правила относительно электрокаров. Согласно им машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания:

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