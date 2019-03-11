Мир идет в "электрическое будущее": что показали на Женевском автосалоне

Электромобили и гибриды в виде серийных моделей и прототипов составляют основную часть экспозиции

Мир идет в "электрическое будущее": что показали на Женевском автосалоне Сергей Гусев 2019-03-11T09:22:00+02:00 Авто Электромобили и гибриды в виде серийных моделей и прототипов составляют основную часть экспозиции

















До 18 марта в Женеве работает международный автосалон — единственный в Европе автосалон класса A, проходящий ежегодно. Первый раз это автосалон состоялся весной 1905 года и собрал 59 экспонентов.

В последние годы, по мере того, как маркетинговая активность автопроизводителей перемещается в интернет, интерес к большим автосалонам снижается. В прошлом году павильоны Женевского выставочного центра были полупустыми. При подготовке к салону-2019 организаторы попытались сформировать экспозицию, которая бы привлекла посетителей. Ее главной темой стала электрификация и гибридизация. В результате список участников салона пополнился новыми именами, а Volvo, которая в последние годы не приезжала в Женеву, на этот раз прислала свою дочернюю компанию по производству электромобилей Polestar – это ее дебют на международных автошоу.

На стендах Mercedes-Benz и BMW стояли два автомобиля, таблички рядом с которыми сообщали, что это — последние модели с 12-цилиндровыми двигателями. Такие моторы, некогда считавшиеся серьезным маркетинговым инструментом, уходят в прошлое. Остальные же автомобили на стендах этих компаний было либо электрическими, либо гибридными. Правда, у ряда моделей такие версии входят в линейку, наряду с традиционными бензиновыми и дизельными. Целиком "электрическим" был стенд Audi.

Традиционно, в Женеве журналистское жюри определяет "Автомобиль года". На этот раз был отмечен также электромобиль – Jaguar I-Pace:

Видео: Car-Research Jp / YouTube

Что же касается типов автомобилей, то женевская экспозиция подтвердила силу тенденции последних лет – интерес потребителей, а значит и производителей, к кроссоверам. Большие модели показывают главным образом на автосалонах в США и Китае, в Женеве же доминирую кроссоверы среднего и малого размера. Причем полный привод, хотя бы в виде опции, предлагается во многих моделях.

Представим некоторые яркие новинки автосалона, оснащенные различными силовыми установками.

Audi Q4 e-tron

Фото предоставлено производителем

Компания представила электрический кроссовер Q4 e-tron в виде предсерийного прототипа. Он встанет на конвейер в конце 2020 года и будет пятым электрокаром Audi в ряду e-tron.

Внешне Q4 e-tron напоминает купеобразный кроссовер Q8. В его задней части установлены пара фонарей, соединенных светодиодной полосой во всю ширину кузова, и светящийся значок e-tron. В основе концепта лежит модульная платформа MEB концерна Volkswagen. Длина новинки – 4590 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1610 мм, колесная база – 2770 мм. В модельной линейке марки серийный Q4 e-tron займет место между Q2 и Q3.

Кроссовер оснащен парой электродвигателей: на передней оси установлен мотор 100 л.с. и 150 Н•м, на задней – 201 л.с. и 310 Н•м. По умолчанию, автомобиль заднеприводный, передняя ось подключается при необходимости. С места до 100 км/ч автомобиль ускоряется за 6,3 с. Максимальная скорость 180 км/ч. Запас хода с батареей емкостью 82 кВт•ч составляет 450 км без подзарядки по циклу WLTP. Время зарядки до 80% емкости – 30 минут. Серийное производство Q4 e-tron начнется в 2020 году.

Audi утверждает, что в 2025 году у нее будет уже 12 электрических моделей, которые обеспечат треть ее продаж.

Skoda Vision iV

Фото предоставлено производителем

Технически этот прототип близок к модели Audi Q4 e-tron, поскольку построен на базе той же платформы MEB и разрабатывается в компании из концерна VW. Еще двумя "братьями" того же семейства станут Volkswagen ID Neo и SEAT el-Born. Отличаться модели будут главным образом дизайном кузова и интерьера.

Например, у Vision iV цвет кузова Ultra Yellow меняет оттенки благодаря покрытию, содержащему "органические золотые пигменты". Все двери лишены ручек и открываются автоматически, причем задние – против хода. Камеры вместо боковых зеркал обеспечивают 180-градусный обзор. Одна из спиц в каждом 22-дюймовом колесе светится надписью Skoda.

Серийный вариант Vision iV должен в 2020 году встать на конвейер завода в Цвиккау, где будут производиться все аналогичные модели других брендов VW Group.

Subaru Viziv Adrenaline

Фото предоставлено производителем

Компания представила новый концепт-кар линейки Viziv, который, весьма вероятно, заменит кроссовер Subaru XV. Автомобиль выполнен в фирменном стиле современных моделей марки, но при этом получил и несколько новых решений: контрастную крышу с панорамными стеклами, развитый обвес из неокрашенного пластика. Из технических особенностей у прототипа можно отметить большой дорожный просвет, светодиодную оптику и видеокамеры вместо традиционных зеркал заднего вида. Интерьер создатели новой модели не показали.

Mercedes-Benz GLC

Фото предоставлено производителем

Это обновленная версия компактного премиального внедорожника. Новый GLC получил переднюю решетку подобную той, что установлена на последней версии GLE, новые светодиодные фары с дневными ходовыми огнями и светодиодные задние фонари. В салоне появилась 12,3-дюймовая информационно-развлекательная система, имеющая функции управления жестами и голосом. Также установлены новая цифровая панель приборов на 10,25 дюймов, новый многофункциональный руль и сенсорная панель на центральной консоли.

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Под капотом у GLC 300d 4Matic, представленного в Женеве, установлен новый 2-литровый турбированный 4-цилиндровый мотор 255 л.с. и 370 Н•м, что немного больше, чем у предыдущей версии. В Европе будут доступны три дизельные версии 2-литровой турбочетверки: 161 л.с. и 360 Н•м, 191 л.с. и 400 Н•м, а также 241 л.с. и 500 Н•м. Базовой бензиновой для GLC будет версия на 195 л.с. и 280 Н•м, работающая в паре с мягкой гибридной системой (с 48-вольтовым стартер-генератором), обеспечивающей, при необходимости, дополнительные 13 л.с. и 150 Н•м.

Подвеска Dynamic Body Control работает в связке с системой Dynamic Select. Режимы Comfort, Sport и Sport+ дополнены внедорожными Off-Road и Off-Road+. Разработчики говорят, что полный привод 4Matic разработан "с нуля".

SsangYong Actyon/Korando

Фото предоставлено производителем

Это четвертое поколение кроссовера. Смена поколения отразилась на его габаритах: длина составляет 4452 мм (+42 мм), ширина – 1870 мм (+40 мм), высота – 1620 мм (-55 мм), колесная база – 2675 мм (+25 мм). Автомобиль выглядит более спортивным, имеет более просторные салон и багажник.

В начале продаж новый Actyon/Korando будет доступен с двумя моторами: новым бензиновым 1.5 GDI-Turbo с непосредственным впрыском и турбонаддувом 163 л.с., 280 Н•м и модернизированным 1.6-литровым турбодизелем 136 л.с., 239 Н•м. Оба мотора сочетаются с 6-ступенчатой "механикой" или 6-диапазонным "автоматом".

По умолчанию автомобиль имеет передний привод, полноприводную трансмиссию можно заказать только для версий с "автоматом". Позже компания обещает представить электрическую модификацию модели. На европейском рынке новинка появится в середине этого года.

Mazda CX-30

Фото предоставлено производителем

Новый кроссовер построен на одной платформе с Mazda3 нового поколения. Сходство моделей просматривается как в экстерьере, так и в интерьере. В модельной линейке марки новая глобальная модель займет место между кроссоверами CX-3 и CX-5. Габаритная длина ее – 4395 мм, ширина – 1795 мм, высота – 1540 мм. Размер колесной базы – 2655 мм, а дорожный просвет – 175 мм.

Предположительно, для Европы CX-30 будут комплектовать теми же агрегатами, что и Mazda3: бензиновыми моторами объемом 1,5, 2,0 и 2,5 литра, а также 1,8-литровым дизелем. Бензиновые варианты работают в составе "мягкого" гибрида с электромотором и 24-вольтовой литий-ионной батареей.

Puritalia Berlinetta

Фото предоставлено производителем

Новый спортивный двухместный автомобиль его производитель, малоизвестная компания из Неаполя, называет "самым мощным итальянским гибридом". Титановая выхлопная система с "электронной модуляцией" названа не без претензии: Puritalia Orchestra. Выхлопные патрубки есть и сзади, и на порогах.

Гибрид является подключаемым к сети, а по схеме параллельным. Спереди установлена пятилитровая бензиновая "восьмерка", выдающая 750 л.с. Она отправляет тягу назад через семиступенчатую роботизированную трансмиссию, которая сама вынесена к задней оси. Это помогло получить идеальное распределение веса 50:50. На задней же оси смонтирован тяговый электромотор (215 л.с., 370 Н•м). При этом на одной электротяге можно проехать до 20 км.

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Батареи с суммарной емкостью в 5,2 кВт•ч спрятаны под полом багажника и за сиденьями. Зарядить их можно за три часа. Разгон до сотни занимает 2,7 с, максимальная скорость составляет 335 км/ч. Система eMozione позволяет на 45 секунд поднять крутящий момент электромотора на дополнительные 370 Н•м.

Всего будет выпущено 150 автомобилей. Заказчикам предлагается обширная программа индивидуализации. Компания также заявляет, что не продаст автомобиль любому, кто принесет нужную сумму, а будет выбирать тех, кто, по ее мнению, достоин представлять марку. Начальная цена новинки – 553 350 евро.

Mercedes-Benz Concept EQV

Фото предоставлено производителем

Автомобиль построен на базе минивэна V-Class и укомплектован компактным электрическим модулем, состоящим из 204-сильного электромотора, понижающего редуктора (ведущие колеса передние), системы охлаждения и силовой электроники. Питается установка от литий-ионной батареи емкостью 100 кВт•ч, обеспечивающей дальность хода до 400 км. Максимальная скорость составляет 160 км/ч. Батарея поддерживает зарядку от обычной бытовой розетки, домашней зарядной станции Mercedes-Benz и станции быстрой зарядки. В последнем случае 15 минут зарядки хватает на 100 км пробега.

Внешне от серийного V-Class шоу-кар отличается светодиодными фарами, радиаторной решеткой, большими воздухозаборниками и широкими хромированными вставками на бампере.

EQV — не первый электрокар в данном кузове. Его собрат, eVito, уж год доступен к заказу в Европе. Но характеристики новинки гораздо выше.

Серийную версию EQV компания покажет осенью этого года на автосалоне во Франкфурте.

Напомним, аввтомобильный парк Украины с начала 2019 года пополнили 11 тысяч новых легковых авто. Это на 12% меньше, чем за первые два месяца 2018 года. Эксперты ранее определили, какие иномарки скупают украинцы.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.