Мировой автопром готовит ответ на падение продаж: ТОП новинок автосалона в Нью-Йорке
В экспозиции Нью-Йоркского автосалона преобладают новые серийные модели, которые в ближайшее время появятся в салонах дилеров
В марте рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что, по оценкам экспертов, рост глобальных продаж легковых автомобилей в течение следующих 12–18 месяцев будет минимальным на фоне слабой макроэкономической динамики, более жестких экологических ограничений и обострения политических рисков.
"Мы ожидаем, что продажи автомобилей в мире продолжат сокращаться в течение первых двух кварталов 2019 г. перед небольшим восстановлением показателей во второй половине года, с учетом новых мер Китая по стимулированию покупок машин", – заявил вице-президент Moody’s Маттиас Хек.
Пока же крупные автопроизводители сообщили о слабых продажах в США в марте и I квартале. Продажи легковых автомобилей упали в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Борьба за долю на особенно прибыльном рынке полноразмерных пикапов усилилась. Бренд Ram, принадлежащий Fiat Chrysler Automobiles (FCA), опередил по продажам Chevrolet от General Motors.
Продажи GM в I квартале упали на 7%, при этом снижение продемонстрировали продажи всех брендов концерна. Продажи пикапов Silverado упали на 16%, внедорожников Chevrolet Suburban – на 25%. Продажи Ford снизились на 2% в прошедшем квартале и на 5% в марте. FCA сообщил о 7%-ном падении продаж в США в марте и о 3%-ном в I квартале. Продажи автомобилей всех брендов FCA упали в марте, за исключением Ram, который продемонстрировал 15%-ный рост.
Toyota сообщила о снижении продаж в США на 3,5% в марте и на 5% в I квартале. Nissan зафиксировал падение продаж на 5,3% в прошлом месяце и на 11,6% в I квартале. Однако продажи Honda увеличились на 4,3% в марте и на 2% в I квартале. Продажи Hyundai выросли на 1,7% и 2,1% соответственно.
По итогам 2018 г. авторынок Китая, который является крупнейшим в мире, сократился впервые за 28 лет: реализация автомобилей дилерским центрам уменьшилась на 2,8%. При этом розничные продажи упали на 6%.
Продажи пассажирских автомобилей в феврале этого года снизились на 17% в годовом выражении до 1,22 млн единиц, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Продажи сокращаются восьмой месяц подряд. При этом реализация машин на новых источниках энергии (NEV) выросла на 53% до 49 тыс. автомобилей. Доля NEV на китайском рынке росла во многом благодаря мерам, введенным властями КНР для стимулирования спроса на эти транспортные средства. Теперь же Пекин сворачивает эти стимулы: субсидии для покупателей NEV урезаны в этом году и будут полностью отменены в 2020 г.
Продажи новых автомобилей в Евросоюзе в I квартале сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3% до 4,032 млн единиц, показали данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Спрос снизился на всех основных рынках ЕС. Италия показала наибольший спад – на 9,6%, за ней следуют Испания (-4,3%), Великобритания (-3,4%), Франция (-2,3%) и Германия (-0,5%).
На таком фоне в Нью-Йорке до 29 апреля проходит международный автосалон. В это же время в китайском Шанхае проходит аналогичное автошоу. Но в отличие от него, в Нью-Йорке автопроизводители меньше говорят о будущем, а отдают предпочтение продукции, которая будет поставлена на рынки в ближайшее время. Представим наиболее яркие новинки в нью-йоркской экспозиции.
- Mercedes-Benz GLS
В Нью-Йорке состоялся дебют третьего поколения этого большого внедорожника. Длина увеличилась на 77 мм (до 5207 мм), ширина – на 22 (до 1956 мм). Колесная база прибавила 60 мм (теперь 3135 мм).
Автомобиль построен на новой платформе MHA. У него новый набор силовых агрегатов и много новых электронных систем. Вслед за родственным GLE он получил активную гидропневматическую подвеску, работающую от 48-вольтовой бортовой сети. Но она является опцией, а в базе использована более простая пневмоподвеска, но также с адаптивными амортизаторами
Стандартом являются адаптивные фары (112 светодиодов на фару) и фонари с объемным эффектом (тоже на светодиодах).
Все бензиновые версии обзавелись интегрированным стартером-генератором и умеренной гибридной системой EQ Boost.
Версия GLS 580 4Matic выйдет на рынок вскоре после запуска модели. Она получила агрегат V8 c 48-вольтовым мотором-генератором. Отдача двигателя составляет 489 л.с. и 700 Н•м, а при разгоне на короткое время EQ Boost может добавлять свои 22 л.с. и 250 Н•м. Расход топлива в комбинированном цикле у такой версии составляет 9,8–10,0 л/100 км.
Впервые для этой модели можно выбрать между семи- и шестиместным салоном: второй ряд теперь может представлять собой как традиционный диван, так и два раздельных кресла с подлокотниками.
В США и Западной Европе новый Mercedes GLS появится в продаже к концу 2019 года.
- Hyundai Sonata
Мировая премьера этого седана 2020 модельного года состоялась в марте в Южной Корее. Сейчас же марка показали его американскую версию. Ранее Hyundai Sonata была названа самым безопасным авто в мире.
Эта Sonata стала первым автомобилем марки, оснащенным функцией Digital Key, позволяющей открывать двери и запускать двигатель через приложение на смартфоне. Радиус действия цифрового ключа всего несколько сантиметров, что исключает возможность перехвата его сигнала злоумышленниками. Воспользоваться новой функцией смогут владельцы устройств на Android с технологией NFC.
Такой ключ можно передавать другим людям, просто прописывая его в смартфонах. При этом владелец может ограничить скорость автомобиля, время использования или задать предельные границы зоны поездок.
В моторной гамме два двигателя. Прежний 2,4-литровый (188 л.с., 241 Н•м) заменен новым 2.5 GDI с непосредственным впрыском (194 л.с. и 245 Н•м). В качестве альтернативы предложен турбомотор 1.6 T-GDI с отдачей 182 л.с. и 264 Н•м. Оба агрегата работают в паре с восьмиступенчатым "автоматом".
Для американского рынка новинку будут выпускать на заводе Hyundai в штате Алабама. Старт продаж запланирован на октябрь. Гибридная модификация модели появится на рынке весной 2020 года.
- KIA HabaNiro
О новинке в компании говорят, что это не просто SUV, а новый вид ECEV (Everything Car EV, "электромобиль хоть куда"). Мол, можно и по улицам ездить, и на бездорожье не страшно.
Сейчас у KIA есть два электрических кроссовера: Niro EV и Soul EV. Но они оба – компромиссные модели, т.е. у них просто заменили бензиновые моторы электрическими. Специалисты говорят, что такие модели имеют ряд серьезных ограничений, прежде всего по запасу хода. Перспективный электрокар надо строить с нуля. Такую модель KIA сейчас разрабатывает, ее предвестником и является концепт HabaNiro. Его длина 4430 мм, то есть он на 55 мм короче, чем Sportage.
Технически HabaNiro – полноприводный электромобиль с двумя моторами. Батарея обеспечивает запас хода 480 км. Платформа позволила сделать длинную базу (2830 мм) и расставить колеса "по углам".
- Subaru Outback
Шестое поколение этого универсала повышенной проходимости (по классификации компании) выйдет на рынок США осенью 2019 года. Он теперь построен на новой платформе SGP и во многом повторяет седан Legacy седьмого поколения.
Длина – 4860 мм (+40 мм к предыдущей версии), ширина – 1855 мм (+15 мм), высота – 1680 мм (-5 мм), колесная база – 2745 мм (паритет). Дорожный просвет увеличен с 213 до 220 мм. Максимальный объем грузового пространства – 2143 л.
Базовым двигателем будет атмосферный 2.5 (184 л.с., 239 Н•м), топовым – турбочетверка 2.4 (263 л.с., 376 Н•м). У вариатора с восьмискоростным ручным режимом, как и у постоянного полного привода, альтернативы нет. Система Subaru EyeSight с адаптивным круиз-контролем и стереокамерой – стандартное оснащение для рынков Америки. Функция DriverFocus не позволит водителю отвлечься от дороги или уснуть.
- Hyundai Venue
Самый маленький и дешевый кроссовер Hyundai будет производиться в Корее и должен в четвертом квартале этого года появится у американских дилеров. Ему достался двигатель 1,6 л из линейки Smartstream, который на модели i40 выдает 115 л.с., 280 Н•м. Расход бензина не должен превысить 7,1 л/100 км. Вместо полного привода имеется "снежный режим".
Габаритная длина новинки 4036 мм, но для продаж в Индии ее немного укоротят, т.к. там для машин короче 4 м полагаются льготы. Колесная база – 2520 мм. Диаметр легкосплавных дисков 15 или 17 дюймов.
Новичку обещано богатое оснащение: системы предотвращения столкновений с фронтальной и задней камерами, контроль мертвых зон, мониторинг разметки с подруливанием, слежение за усталостью водителя и др.
- Lincoln Corsair
Этот компактный кроссовер является наследником модели MKC и собратом Ford Kuga нового поколения. Глобальная платформа С2 позволила не только улучшить управляемость автомобиля и увеличить жесткость кузова, но и усовершенствовать электронику. Среди плюсов новинки названы стандартный комплекс систем безопасности Lincoln Co-Pilot360 и технология "смартфон как ключ". Она дает возможность не только открывать и запускать машину, но и создавать персональный профиль настроек ряда систем, автоматически активируемый при открывании салона. При краже или потере смартфона функцию можно удаленно отменить.
В моторной гамме два четырехцилиндровых наддувных мотора EcoBoost: 2.0 на 253 л.с. (373 Н•м) и 2.3 на 284 л.с. (420 Н•м). Оба сочетаются с восьмидиапазонным "автоматом" (в прошлой генерации был шестиступенчатый). С каждым из моторов можно получить полный привод. В нем при нормальных условиях тяга идет на переднюю ось, а в случае необходимости часть перебрасывается назад.
В продаже в США автомобиль появится осенью 2019 года.
- Toyota Highlander
В четвертом поколении автомобиль получил новую платформу, вырос в размерах, усовершенствовался по многим параметрам. Он по-прежнему способен вместить на трех рядах сидений семь или восемь человек. В длину прибавил в 60 мм (до 4950 мм). Выбор силовых агрегатов сократился до двух – атмосферник V6 3.5 (299 л.с., 357 Н•м) или гибридная установка с безнаддувной "четверкой" 2.5 и двумя электромоторами (243 л.с.). Обе версии идут с восьмиступенчатым "автоматом". Привод по умолчанию передний, а полный бывает трех видов: с одной муфтой либо несколькими и с задним электромотором у гибрида.
Будет выбор из пяти комплектаций: L, LE, XLE, Limited, Platinum. Гибрид начинается с LE. Кузовная палитра включает восемь цветов, пять из них новые. Бензиновый Highlander выйдет на рынок США в декабре этого года, а гибридный – в феврале 2020 года.
- Ford Mustang 2.3 High Performance
В ассортименте семейства "Мустангов" появилась новая заводская версия. Пакет 2.3 High Performance Package повышает отдачу наддувной "четверки" с 314 л.с. до 334 (максимальный крутящий момент остается на уровне 475 Н•м). По уверению фирмы, это самый мощный четырехцилиндровый спортивный автомобиль от американского автопроизводителя. Новая вариация Мустанга будет выпускаться как в закрытом кузове, так и в виде кабриолета, с десятиступенчатым "автоматом" или шестиступенчатой "механикой".
Черные аэродинамические компоненты, новые колеса и шильдики отличают машину от базовой версии. Самое же заметное отличие – эмблема в виде мустанга смещена с центра решетки радиатора к краю.
Разгон до 60 миль/ч (97 км/ч) сократился с 5 до 4,5 с, а максимальная скорость выросла со 195 км/ч до 250.
У американских дилеров новинка появится нынешней осенью.
- Toyota Yaris
Новый хэтчбек не имеет ничего общего с одноименным предшественником, поскольку по сути является клоном не продающейся в США модели Mazda 2, которая попала в ТОП лучших б/у авто 2018 года. В прошлом году в Нью-Йорке Toyota представила выпущенный в рамках сотрудничества с Mazda седан Yaris.
От Mazda 2 новый Yaris отличается оформлением передней части и шильдиками. В сравнении с предыдущим поколением габаритная длина модели выросла до 4105 мм (+55 мм), а колесная база – до 2570 мм (+60 мм). Объем багажного отделения составляет 450 л вместо прежних 433 л.
Двигатель – 1.5 Skyactiv-G мощностью 107 л.с., трансмиссия – только шестиступенчатый "автомат".
Как сообщалось, британский электромобиль Jaguar I-Pace получил титул "Автомобиль года" на международном автосалоне World Car Awards 2019 в Нью-Йорке:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Мировой автопром готовит ответ на падение продаж: ТОП новинок автосалона в Нью-Йорке". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мир идет в "электрическое будущее": что показали на Женевском автосалоне
Электромобили и гибриды в виде серийных моделей и прототипов составляют основную часть экспозиции
На Женевском автосалоне представили самый дорогой автомобиль в мире: видео
Модель была представлена в единственном экземпляре и уже нашла своего покупателя