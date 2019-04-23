Мировой автопром готовит ответ на падение продаж: ТОП новинок автосалона в Нью-Йорке

В экспозиции Нью-Йоркского автосалона преобладают новые серийные модели, которые в ближайшее время появятся в салонах дилеров

















В марте рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что, по оценкам экспертов, рост глобальных продаж легковых автомобилей в течение следующих 12–18 месяцев будет минимальным на фоне слабой макроэкономической динамики, более жестких экологических ограничений и обострения политических рисков.

"Мы ожидаем, что продажи автомобилей в мире продолжат сокращаться в течение первых двух кварталов 2019 г. перед небольшим восстановлением показателей во второй половине года, с учетом новых мер Китая по стимулированию покупок машин", – заявил вице-президент Moody’s Маттиас Хек.

Пока же крупные автопроизводители сообщили о слабых продажах в США в марте и I квартале. Продажи легковых автомобилей упали в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Борьба за долю на особенно прибыльном рынке полноразмерных пикапов усилилась. Бренд Ram, принадлежащий Fiat Chrysler Automobiles (FCA), опередил по продажам Chevrolet от General Motors.

Продажи GM в I квартале упали на 7%, при этом снижение продемонстрировали продажи всех брендов концерна. Продажи пикапов Silverado упали на 16%, внедорожников Chevrolet Suburban – на 25%. Продажи Ford снизились на 2% в прошедшем квартале и на 5% в марте. FCA сообщил о 7%-ном падении продаж в США в марте и о 3%-ном в I квартале. Продажи автомобилей всех брендов FCA упали в марте, за исключением Ram, который продемонстрировал 15%-ный рост.

Toyota сообщила о снижении продаж в США на 3,5% в марте и на 5% в I квартале. Nissan зафиксировал падение продаж на 5,3% в прошлом месяце и на 11,6% в I квартале. Однако продажи Honda увеличились на 4,3% в марте и на 2% в I квартале. Продажи Hyundai выросли на 1,7% и 2,1% соответственно.

По итогам 2018 г. авторынок Китая, который является крупнейшим в мире, сократился впервые за 28 лет: реализация автомобилей дилерским центрам уменьшилась на 2,8%. При этом розничные продажи упали на 6%.

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Продажи пассажирских автомобилей в феврале этого года снизились на 17% в годовом выражении до 1,22 млн единиц, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Продажи сокращаются восьмой месяц подряд. При этом реализация машин на новых источниках энергии (NEV) выросла на 53% до 49 тыс. автомобилей. Доля NEV на китайском рынке росла во многом благодаря мерам, введенным властями КНР для стимулирования спроса на эти транспортные средства. Теперь же Пекин сворачивает эти стимулы: субсидии для покупателей NEV урезаны в этом году и будут полностью отменены в 2020 г.

Продажи новых автомобилей в Евросоюзе в I квартале сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3% до 4,032 млн единиц, показали данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Спрос снизился на всех основных рынках ЕС. Италия показала наибольший спад – на 9,6%, за ней следуют Испания (-4,3%), Великобритания (-3,4%), Франция (-2,3%) и Германия (-0,5%).

На таком фоне в Нью-Йорке до 29 апреля проходит международный автосалон. В это же время в китайском Шанхае проходит аналогичное автошоу. Но в отличие от него, в Нью-Йорке автопроизводители меньше говорят о будущем, а отдают предпочтение продукции, которая будет поставлена на рынки в ближайшее время. Представим наиболее яркие новинки в нью-йоркской экспозиции.

Mercedes-Benz GLS

Фото предоставлено производителем

В Нью-Йорке состоялся дебют третьего поколения этого большого внедорожника. Длина увеличилась на 77 мм (до 5207 мм), ширина – на 22 (до 1956 мм). Колесная база прибавила 60 мм (теперь 3135 мм).

Автомобиль построен на новой платформе MHA. У него новый набор силовых агрегатов и много новых электронных систем. Вслед за родственным GLE он получил активную гидропневматическую подвеску, работающую от 48-вольтовой бортовой сети. Но она является опцией, а в базе использована более простая пневмоподвеска, но также с адаптивными амортизаторами

Стандартом являются адаптивные фары (112 светодиодов на фару) и фонари с объемным эффектом (тоже на светодиодах).

Все бензиновые версии обзавелись интегрированным стартером-генератором и умеренной гибридной системой EQ Boost.

Версия GLS 580 4Matic выйдет на рынок вскоре после запуска модели. Она получила агрегат V8 c 48-вольтовым мотором-генератором. Отдача двигателя составляет 489 л.с. и 700 Н•м, а при разгоне на короткое время EQ Boost может добавлять свои 22 л.с. и 250 Н•м. Расход топлива в комбинированном цикле у такой версии составляет 9,8–10,0 л/100 км.

Впервые для этой модели можно выбрать между семи- и шестиместным салоном: второй ряд теперь может представлять собой как традиционный диван, так и два раздельных кресла с подлокотниками.

В США и Западной Европе новый Mercedes GLS появится в продаже к концу 2019 года.

Hyundai Sonata

Фото предоставлено производителем

Мировая премьера этого седана 2020 модельного года состоялась в марте в Южной Корее. Сейчас же марка показали его американскую версию. Ранее Hyundai Sonata была названа самым безопасным авто в мире.

Эта Sonata стала первым автомобилем марки, оснащенным функцией Digital Key, позволяющей открывать двери и запускать двигатель через приложение на смартфоне. Радиус действия цифрового ключа всего несколько сантиметров, что исключает возможность перехвата его сигнала злоумышленниками. Воспользоваться новой функцией смогут владельцы устройств на Android с технологией NFC.

Такой ключ можно передавать другим людям, просто прописывая его в смартфонах. При этом владелец может ограничить скорость автомобиля, время использования или задать предельные границы зоны поездок.

В моторной гамме два двигателя. Прежний 2,4-литровый (188 л.с., 241 Н•м) заменен новым 2.5 GDI с непосредственным впрыском (194 л.с. и 245 Н•м). В качестве альтернативы предложен турбомотор 1.6 T-GDI с отдачей 182 л.с. и 264 Н•м. Оба агрегата работают в паре с восьмиступенчатым "автоматом".

Для американского рынка новинку будут выпускать на заводе Hyundai в штате Алабама. Старт продаж запланирован на октябрь. Гибридная модификация модели появится на рынке весной 2020 года.

KIA HabaNiro

Фото предоставлено производителем

О новинке в компании говорят, что это не просто SUV, а новый вид ECEV (Everything Car EV, "электромобиль хоть куда"). Мол, можно и по улицам ездить, и на бездорожье не страшно.

Сейчас у KIA есть два электрических кроссовера: Niro EV и Soul EV. Но они оба – компромиссные модели, т.е. у них просто заменили бензиновые моторы электрическими. Специалисты говорят, что такие модели имеют ряд серьезных ограничений, прежде всего по запасу хода. Перспективный электрокар надо строить с нуля. Такую модель KIA сейчас разрабатывает, ее предвестником и является концепт HabaNiro. Его длина 4430 мм, то есть он на 55 мм короче, чем Sportage.

Технически HabaNiro – полноприводный электромобиль с двумя моторами. Батарея обеспечивает запас хода 480 км. Платформа позволила сделать длинную базу (2830 мм) и расставить колеса "по углам".

Subaru Outback

Фото предоставлено производителем

Шестое поколение этого универсала повышенной проходимости (по классификации компании) выйдет на рынок США осенью 2019 года. Он теперь построен на новой платформе SGP и во многом повторяет седан Legacy седьмого поколения.

Длина – 4860 мм (+40 мм к предыдущей версии), ширина – 1855 мм (+15 мм), высота – 1680 мм (-5 мм), колесная база – 2745 мм (паритет). Дорожный просвет увеличен с 213 до 220 мм. Максимальный объем грузового пространства – 2143 л.

Базовым двигателем будет атмосферный 2.5 (184 л.с., 239 Н•м), топовым – турбочетверка 2.4 (263 л.с., 376 Н•м). У вариатора с восьмискоростным ручным режимом, как и у постоянного полного привода, альтернативы нет. Система Subaru EyeSight с адаптивным круиз-контролем и стереокамерой – стандартное оснащение для рынков Америки. Функция DriverFocus не позволит водителю отвлечься от дороги или уснуть.

Hyundai Venue

Фото предоставлено производителем

Самый маленький и дешевый кроссовер Hyundai будет производиться в Корее и должен в четвертом квартале этого года появится у американских дилеров. Ему достался двигатель 1,6 л из линейки Smartstream, который на модели i40 выдает 115 л.с., 280 Н•м. Расход бензина не должен превысить 7,1 л/100 км. Вместо полного привода имеется "снежный режим".

Габаритная длина новинки 4036 мм, но для продаж в Индии ее немного укоротят, т.к. там для машин короче 4 м полагаются льготы. Колесная база – 2520 мм. Диаметр легкосплавных дисков 15 или 17 дюймов.

Новичку обещано богатое оснащение: системы предотвращения столкновений с фронтальной и задней камерами, контроль мертвых зон, мониторинг разметки с подруливанием, слежение за усталостью водителя и др.

Lincoln Corsair

Фото предоставлено производителем

Этот компактный кроссовер является наследником модели MKC и собратом Ford Kuga нового поколения. Глобальная платформа С2 позволила не только улучшить управляемость автомобиля и увеличить жесткость кузова, но и усовершенствовать электронику. Среди плюсов новинки названы стандартный комплекс систем безопасности Lincoln Co-Pilot360 и технология "смартфон как ключ". Она дает возможность не только открывать и запускать машину, но и создавать персональный профиль настроек ряда систем, автоматически активируемый при открывании салона. При краже или потере смартфона функцию можно удаленно отменить.

В моторной гамме два четырехцилиндровых наддувных мотора EcoBoost: 2.0 на 253 л.с. (373 Н•м) и 2.3 на 284 л.с. (420 Н•м). Оба сочетаются с восьмидиапазонным "автоматом" (в прошлой генерации был шестиступенчатый). С каждым из моторов можно получить полный привод. В нем при нормальных условиях тяга идет на переднюю ось, а в случае необходимости часть перебрасывается назад.

В продаже в США автомобиль появится осенью 2019 года.

Toyota Highlander

Фото предоставлено производителем

В четвертом поколении автомобиль получил новую платформу, вырос в размерах, усовершенствовался по многим параметрам. Он по-прежнему способен вместить на трех рядах сидений семь или восемь человек. В длину прибавил в 60 мм (до 4950 мм). Выбор силовых агрегатов сократился до двух – атмосферник V6 3.5 (299 л.с., 357 Н•м) или гибридная установка с безнаддувной "четверкой" 2.5 и двумя электромоторами (243 л.с.). Обе версии идут с восьмиступенчатым "автоматом". Привод по умолчанию передний, а полный бывает трех видов: с одной муфтой либо несколькими и с задним электромотором у гибрида.

Будет выбор из пяти комплектаций: L, LE, XLE, Limited, Platinum. Гибрид начинается с LE. Кузовная палитра включает восемь цветов, пять из них новые. Бензиновый Highlander выйдет на рынок США в декабре этого года, а гибридный – в феврале 2020 года.

Ford Mustang 2.3 High Performance

Фото предоставлено производителем

В ассортименте семейства "Мустангов" появилась новая заводская версия. Пакет 2.3 High Performance Package повышает отдачу наддувной "четверки" с 314 л.с. до 334 (максимальный крутящий момент остается на уровне 475 Н•м). По уверению фирмы, это самый мощный четырехцилиндровый спортивный автомобиль от американского автопроизводителя. Новая вариация Мустанга будет выпускаться как в закрытом кузове, так и в виде кабриолета, с десятиступенчатым "автоматом" или шестиступенчатой "механикой".

Черные аэродинамические компоненты, новые колеса и шильдики отличают машину от базовой версии. Самое же заметное отличие – эмблема в виде мустанга смещена с центра решетки радиатора к краю.

Разгон до 60 миль/ч (97 км/ч) сократился с 5 до 4,5 с, а максимальная скорость выросла со 195 км/ч до 250.

У американских дилеров новинка появится нынешней осенью.

Toyota Yaris

Фото предоставлено производителем

Новый хэтчбек не имеет ничего общего с одноименным предшественником, поскольку по сути является клоном не продающейся в США модели Mazda 2, которая попала в ТОП лучших б/у авто 2018 года. В прошлом году в Нью-Йорке Toyota представила выпущенный в рамках сотрудничества с Mazda седан Yaris.

От Mazda 2 новый Yaris отличается оформлением передней части и шильдиками. В сравнении с предыдущим поколением габаритная длина модели выросла до 4105 мм (+55 мм), а колесная база – до 2570 мм (+60 мм). Объем багажного отделения составляет 450 л вместо прежних 433 л.

Двигатель – 1.5 Skyactiv-G мощностью 107 л.с., трансмиссия – только шестиступенчатый "автомат".

Как сообщалось, британский электромобиль Jaguar I-Pace получил титул "Автомобиль года" на международном автосалоне World Car Awards 2019 в Нью-Йорке:

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