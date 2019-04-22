Model S внезапно загорелась на стоянке: Tesla начала расследование

Видео инцидента попало в популярную китайскую соцсеть

Скриншот.

Основанная Илоном Маском компания Tesla, которая повышает цены на электромобили, направила группу специалистов для расследования обстоятельств возгорания автомобиля на подземной парковке в Шанхае.

21 апреля камера видеонаблюдения засняла, как автомобиль Tesla Model S задымился и загорелся на подземном уровне стоянки. Видео выложили в китайскую социальную сеть Weibo, где его посмотрели миллионы человек. Владелец авто отдельно отметил, что во время возгорания Tesla не была подключена к зарядке.

"После получения информации об инциденте в Шанхае мы немедленно направили команду на место происшествия", — говорится в заявлении.

В компании уточнили, что в результате произошедшего, по последним данным, никто не пострадал.

Напомним, последняя финансовая отчетность Tesla заметно ударила по стоимости акций компании. В результате Илон Маск за две минуты обеднел на миллиард долларов.

Кроме того, Tesla объявила, что начнет закрывать свои магазины и перейдет к продажам машин только через интернет. Этот шаг нацелен на сокращение расходов компании, что позволит ей снизить стоимость Model 3 и продавать их со стартовой ценой в 35 тыс. долларов.

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