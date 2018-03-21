"Молдавский сценарий" для "евроблях": как соседи Украины боролись с нерастаможенными авто

По официальной статистике "евробляхи" – крупнейший и самый активный сегмент украинского авторынка. Решить проблему еврономеров и в целом вопрос доступности б/у автомобилей пробовали не раз. Депутаты предлагали ввести месячные и годовые "таксы" за легальную езду на нерастаможенных авто, звучали предложения от активистов о "разовой налоговой амнистии". Но ни один из вариантов так и не был реализован на практике. Одна из самых популярных идей последнего времени – решить проблему "еврономеров" по примеру Молдовы. Пока нет ни одного документа, который бы официально предусматривал введение этого сценария, но не исключено, что механизм будет применен в Украине, пишет Auto.Ria.

В свое время в Молдове было немало "евроблях". Правительство страны разрешило провести одноразовую амнистию машин на иностранной регистрации, ввезенных до 1 ноября 2016 года, со скидкой от действующих ставок акциза в размере 70%. Ограничение по году выпуска тоже было снято – машины возрастом более 10 лет облагались акцизом как 10-летние. Отменили обязательное предоставление сертификата. Стоит заметить, что сейчас в Молдове максимально допустимый возраст для растаможки авто составляет 7 лет, хотя по правилам 2016-го было 10 лет.

Амнистия "евроблях" продолжалась с 1 января до 1 апреля 2017 года, но из-за большого количества желающих легализовать свои авто срок был продлен до 1 июля. Льготная растаможка ("легализация") проводилось по ставкам акциза 2016 года. Перед растаможкой необходимо было предоставить "виньетку", то есть документ об уплате сбора за пользование дорогами и доказать факт управления этим авто до 1 ноября 2016 года.

Для регистрации авто в Молдове уже на нового владельца требовалось выехать за границу, заключить с владельцем "из брифа" договор купли-продажи, снять авто с учета в стране приписки, а тогда уже обращаться в местные органы регистрации.

"Сколько стоило "легализовать" машину с иностранной регистрацией в Молдове? Возьмем для расчета примеров самые дорогие категории по возрасту, то есть 10+ лет. Если бензиновый двигатель имел объем 0.9 л, льготный акциз составлял 140 евро; 1.3 л – 230 евро; 2.5 л – 1140 евро; 3.5 л – 3700 евро. Дизельные авто с двигателем 1.5 л обходились в 270 евро; 2.5 л – 1150 евро; 3.5 л – 3700 евро", – отмечают эксперты Avto.Ria.

Приведенные значения – льготные, для "налоговой амнистии", в размере 30% от полных ставок акцизного сбора.

Пока длился период "легализации евроблях" в Молдове, зарегистрировать свои автомобили успели 18,7 тысяч владельцев. Поступления в государственную казну составили 442 миллиона лей – около 21,6 млн евро. То есть, в среднем с каждого растаможенного "еврономера" Молдова получила 1155 евро.

Закон кроме "амнистии" предусматривал ряд санкций для тех, кто решит и дальше ездить на нерастаможенных авто, игнорируя законодательство. Сначала ввели плату за дороги для водителей, которые имеют молдавское удостоверение водителя, но управляют "чужими" автомобилями. Стоимость "виньетки" – 4 евро за 7 дней, или 16 евро в месяц, или 85 евро за 180 дней. Максимальный срок временного ввоза – 180 дней в течении последовательных 12 месяцев.

Полиции предоставили прямое право останавливать автомобили с иностранной регистрацией и проверять действительность "виньетки" и время пребывания авто на территории Молдовы. В случае нарушений автомобиль задерживается и принудительно сопровождается до пограничного таможенного поста, откуда машина будет вывезена за территорию государства. Стоимость сопровождения – 0,15 евро за каждый километр (плюс оплата за отсутствующие виньетки по 180 евро за каждый полный или неполный период в 180 дней, а также за другие штрафы).

Права иностранцев при этом сохранили – если, например, украинец въедет в Молдову на своем авто, до 180 дней он может находиться и пользоваться дорогами этого государства бесплатно. Дальше – 180 евро за каждые последующие 180 дней.

Напомним, как ранее заявила Нина Южанина, законопроект по решению проблемы с автомобилями на европейской регистрации уже разработан. По ее словам, одной из причин нежелания растаможивать автомобили в Украине является завышенная ввозная пошлина и НДС.



