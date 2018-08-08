На дорогах Киева засняли станный Volkswagen T6 без окон и дверей

В Киеве засняли очень странный минивэн Volkswagen T6. Фото необычного транспортного средства показал в Facebook тележурналист Max Sikora.

У бусика сняты двери, а оставшиеся боковые окна заклеены. Бамперов тоже нет, как, впрочем, и номеров. Кроме того, в салоне напрочь отсутствует отделка, да и задние сиденья извлечены. А чтобы грузы не выпали, сзади появилось деревянное заграждение.

Скорее всего, микроавтобус Фольксваген Т6 перегоняли на СТО для ремонта или доработки.

Ранее в Киеве засняли купе Lotus Evora S. Спорткар на данный момент является флагманом в модельном рядку марки. Версия S выпускалась с 2011 по 2014 год. Купе Lotus Evora оснащено 3,5-литровым V6 от Toyota Camry. Правда, благодаря механическому нагнетателю мощность выросла до 350 л. с., а максимальный крутящий момент – до 400 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость составляет 277 км/ч.

Также мы писали, что в Украине засняли кабриолет "Волга" с мотором BMW на литовских номерах.

Кроме того, в Украине засняли редкий американский спорткар 80-х. В столице увидели финальную версию Chevrolet Corvette C3, выпускавшуюся с 1980 по 1982 год. Такой авто комплектовали 5,7-литровым V8 мощностью 190-230 л. с.